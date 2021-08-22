罗彰南退出香港律师会选举 称考虑家人与个人安全

香港律师会将于下周改选五名理事，被视为“开明派”的其中一位候选人罗彰南（Jonathan Ross），昨天突然宣布退选；他说，这是考虑到家人及个人安全。

综合《星岛日报》、《明报》等报道，罗彰南昨天发表声明，称考虑到家人及个人安全，决定退选。他强调，这项决定与近日被公开指控无关。

据报道，建制派组织香港政研会早前指控罗彰南2018年曾私下向时任中国最高法院副院长江必新，谈及与自己利益有关的案件，涉嫌妨碍司法公正；罗彰南说，自己当时是在一个公开场合，整段对话只有五分钟，谈话对象并非江必新，而是时任中国最高法院法官、现任最高法院国际合作局局长高晓力。

“我在午饭时向高晓力法官提到自己公司牵涉的一宗案件，等了一年多仍未开庭审理，对话就到此结束。”罗彰南强调，当时与高晓力的对话过程中没有提及案件细节，“这是完全适当的”。

他并说，这件事早在2019年被人向律师会提出投诉，律师会随后已彻底调查事件，没发现不当行为。

罗彰南在声明中也表示，律师会会员要以自由意志，在公开选举中投票选出属意的候选人，相信无论任何一方胜出，律师会都会一如以往地、作为专业团体继续运作。

他还说，无法理解“开明派”的候选团队参选为什么会在某些范畴引起恐慌，并形容律师会选举沦落到如此水准，对香港来说是“可耻和可悲的一天”。

另据报道，罗彰南说，自己受到匿名威吓，而且来自未登记的电话卡。不过，他不愿透露内容，并称已报警。

香港律师会将于下周二（24日）改选理事会，有11人争夺五个席位，包括五名“专业派”的现任理事黄巧欣、傅嘉绵、陈国豪、袁凯英和岑君毅。其余六人中至少四人被业内认为是“开明派”，包括现任理事罗彰南、马秀雯、韦恒理和白乐德。

如果五席理事全由亲泛民的“开明派”拿下，有可能掌握律师会的主导权，进而影响香港律师会会长改选的席位；香港特首林郑月娥上周已对此扬言，律师会若被政治凌驾专业，政府将考虑与其终止关系。