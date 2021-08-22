中国前副财长邹加怡调任政协机关党组副书记

中国财政部原副部长邹加怡已经调任中国全国政协机关党组副书记。

《人民政协报》昨天在官方微信号发表题为《全国政协〈“三亲”文库〉编纂工作进入实质推进阶段！》的文章。文中提到，由李斌担任编委会主任，全国政协机关党组副书记邹加怡、全国政协文化文史和学习委员会主任宋大涵、全国政协副秘书长潘立刚和刘家强担任编委会副主任。

这项消息显示，邹加怡已任全国政协机关党组副书记。

公开资料显示，今年58岁的邹加怡，江苏无锡人。1981年，她从北大附中毕业后，先后在国际关系学院英语专业、中国社会科学院国际经济关系专业就读本科、研究生，系经济学硕士。

随后，邹加怡到财政部工作，并在该部门前前后后待了27年。她从一名科员做起，历任财政部世界银行司综合处副处长、驻世界银行中国副执行董事、国际司副司长、驻世界银行中国执行董事、国际司司长、国际经济关系司司长等。

据《北京青年报》微信号“政知君”报道，由于外语专业的科班出身，邹加怡一直在财政系统负责经济外交事宜，长期从事多边与双边财经对外工作，跟踪研究国际经济领域重大问题。

2015年6月，邹加怡履新财政部部长助理，半年后“加盟”中纪委，任驻中央外办纪检组组长，跻身副部级之列。

2017年4月，邹加怡任监察部副部长。2017年10月，十九届中央纪委班子“出炉”，共八位中央纪委副书记，19位中央纪委常委，其中，邹加怡是当时唯一的女常委。

2018年6月，她重回财政部，晋升为副部长。邹加怡重回财政部之前，财政部原副部长王保安、张少春先后落马。

履新财政部副部长后，邹加怡分管关税司、国际经济关系司、国际财金合作司、机关党委等。

今年8月19日，中国国务院任免国家工作人员，邹加怡被免去财政部副部长职务。