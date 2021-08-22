美媒：从阿富汗撤军后 美国将用更多精力应对中国

《华尔街日报》周四（19日）发文称，美国从阿富汗撤军后，将用更多精力应对中国。

据报道，在塔利班上周在阿富汗攻城略地的同时，2.5万名美国海军陆战队员和其他海军人员举行了模拟占领和控制西太平洋岛屿的演习。这是冷战以来规模最大的军事演习之一，参与演习的舰艇和潜艇达数十艘，而且是与日本、英国和澳大利亚部队联合举行的。

《华尔街日报》认为，这次演习显示出，自20年前入侵阿富汗以来，美军的重心已发生很大转变。

报道也说，此次旨在对抗中国领土雄心的演习还凸显出，在喀布尔沦陷后美国军事承诺可靠性遭到质疑的情况下，美国正试图在其全球存在的问题上安抚盟友。

阿富汗的混乱局面令美国的盟友感到震惊，包括那些仰仗美国支持来应对中国崛起和朝鲜挑衅的亚洲盟友们。美国在海外部署的最大常驻军事力量是在日本，大约驻有50000名士兵。

特朗普政府曾要求美国在亚洲的盟友为美国提供的军事保护支付更多费用，此举令一些亚洲盟友感到不满，但他们中的大多数除了依靠美国，几乎没有其他选择。

美国和韩国本周启动年度联合军事演习，以确保对朝鲜可能发动的任何攻势做好准备。美国国家安全顾问沙利文周二表示，美国无意减少其在韩国的28500名驻军。

日本首相菅义伟也在周二表示，他在与美国总统拜登的面对面会晤中确认了拜登“对于日美同盟的坚定不移的承诺”。

《华尔街日报》指出，中国大陆已试图利用阿富汗危机激起有关方面对美国军事支持可靠性的担忧，特别是对台湾的支持。美国通过对台军售和提供军事指导来支持台湾。据美国政府的数据，如今不论何时美国都有几十名驻台军事人员。

中国官媒《环球时报》周三称，一旦两岸爆发战争，台湾将会被美国抛弃。

该报在一篇社评中称：“当需要用一场代价巨大且没有希望取胜的战争保卫台湾时，美国就会‘两害相权取其轻’，美国民众不会允许他们的青年为‘台独’大批赴死”。

台湾总统蔡英文对来自中国大陆和她的政治对手的压力作出了回应，呼吁台湾加强防御。分析人士认为，由此释放的信息是既与盟友美国为伴又不过度依赖美国。

“台湾唯一的选项，就是让自己更强大，更团结，更坚定保卫自己，”《华尔街日报》引述蔡英文说，“自己不作为，只依赖别人的保护，不是我们的选项。”

据报道，历届美国政府都承诺将在亚太地区投入更多外交和军事资源，以应对中国的崛起，但各届政府在具体部署方面都没有重大调整。美国前总统特朗普强调在四方安全对话机制下与日本、印度和澳大利亚更紧密合作，拜登沿用了这种做法。

从阿富汗撤军可能会为美国腾出更多力量来加强四方安全对话机制下的军事协调。美日印澳四国高官上周以视频形式举行了会晤，这些领导人定于今年秋天召开第二次会议。今年还将举行四方海军演习。

位于伦敦的智库国际战略研究所的研究员越野结花说，围绕阿富汗的不确定性也可能对这个刚开始的合作产生影响。她指出，就在印度旁边出现这么一个强硬派伊斯兰国家，预计会给印度带来风险。

越野结花说：“现在阿富汗已经成为一个非常不稳定的地方，围绕塔利班政府存在很多不确定性，印度出于安全考虑可能需要调整资源配置。”

同时在欧洲，一些政府期待美国从海外国家建设行动中抽身出来将使美国更能专注于履行其对欧洲的安全保障。

欧洲官员表示，拜登对北约和欧盟的大力支持，减少了当下对于美国是否愿意维护对北约集体防御条款的承诺的担忧；特朗普执政时期曾对该条款提出质疑。

尽管如此，一些分析人士表示，虽然美国从阿富汗撤军对相关联盟的直接影响可能有限，但此举将带来更深层次的不确定性。

《华尔街日报》引述东京附近的明海大学全球研究教授Tetsuo Kotani说：“阿富汗将对日本如何看待美国的可靠性和可信度产生长期而深远的影响。”

他说："这是美国长期战略思考的佐证。美国现在试图将重点放在东亚，但从美国人的观点来看，我们不确定美国将继续支持盟友多久”。

而短期内，华盛顿对其盟友的承诺可能会面临挑战。

国际战略研究所的欧洲事务高级顾问Francois Heisbourg说：“拜登将面对俄罗斯人或中国人的考验，看他是否有勇气作出回应。”

他说：“因为现在，美国的公信力是个未知数。”