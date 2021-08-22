台国防院：M109A6将使台军具西方先进砲兵能力

针对美国军售台湾40辆M109A6自走砲，台湾国防部智库国防安全研究院说，A6具备更高的自动化程度，在60秒内发射第一发砲弹后转移阵地，大幅强化反应及生存能力，也将使台军砲兵能开始具备西方先进砲兵拥有的能力。

美国防安全合作署本月初发布新闻稿称，国务院已批准一项对台军售，将售台湾40门M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、20辆M992A2系列野战砲兵弹药补给车、一套先进野战砲兵战术数据系统（AFATDS）等，这也是拜登政府今年1月上任以来，首度宣布对台军售。

据中央社报道，国防安全研究院发布最新一期《国防安全即时评析》，大陆政军与作战概念所助理研究员许智翔以《美国对台M109A6自走砲军售观察》为题，撰文分析M109A6对于台湾防卫的重要性。

许智翔说，M109A6自西元1991年开始进入美国陆军服役，是美国及西方世界长期操作M109系列自走砲重要的现代化改良型号，也是美国陆军多年来的主力自走砲，目前正陆续以M109A7取代。

相较台军长期运用的200余辆M109A2/A5自走砲车，此次军购40辆M109A6具备更高的自动化程度，拜其现代化射控系统所赐，M109A6乘员能透过安全的语音及数位通讯系统解算发射数据，在60秒内发射第一发砲弹后转移阵地，大幅强化反应及生存能力。

许智翔指出，采购M109A6将使台军砲兵能开始具备西方先进砲兵拥有的能力，然而此次军购仅采购40辆、数量上无法完全汰换原有的M109A2/A5自走砲，而台军目前仍有大量传统牵引式火砲需要现代化，采购先进AFATDS，虽能大幅提升砲兵部队作战效率，但为了真正发挥AFATDS带来的能力，除了砲兵部队之外，台军各单位仍有需进一步现代化之处。

例如，为数众多的旧型M109A2/A5升级，及台军各单位间通联、资料链系统集成等，需在未来持续关注与进行。

许智翔最后说，地面战虽是防卫作战的最后一线，然而高效与先进致命的地面部队是整体吓阻上的重要一环，对台湾来说仍是在考量整体防卫需求时，应适度投入的重要方面。