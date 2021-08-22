暴雨再袭河南 郑州致信全体市民

一个月前才因豪雨受灾惨重的河南，再次遭遇强降雨，局地累计降水量最高或达400毫米。

据《北京日报》报道，为了应对强降雨，河南省昨天（21日）12时就启动了防汛二级应急响应。同时，当地多个地区也宣布采取停工停业停运等措施，包括郑州。

今早6时，中央气象台继续发布暴雨橙色预警，预计今早8时至明早8时，四川、重庆、陕西、山西、河南、湖北、安徽、江苏、山东及黑龙江等地有大到暴雨，其中，四川盆地东北部、重庆西北部、河南中部等地的部分地区有大暴雨，河南中部局地有特大暴雨。

据报道，中央气象台预计，此次最强降水时段为今天中午至前半夜。气象专家介绍，此次河南强降雨过程带有一定的极端性，个别站点单日雨量可能接近或达到8月降水的极值。此外还具有短时强降雨的特性，部分地区最大小时雨量可达80至120毫米。

气象分析师闵裕秋说，本轮强降雨将集中出现在河南中北部地区，和“7·20”河南极端暴雨区确有迭加区域，之前受灾比较严重的郑州、焦作、新乡等地，都在此次强降雨的范围内。不过这轮降雨的强度明显弱于“7·20”河南极端暴雨，并且降雨持续时间也相对较短。

另一方面，面对来临的暴雨，郑州官方微信号“郑州发布”昨晚发出《郑州市防汛抗旱指挥部致全体市民的一封信》对郑州市民信心喊话，当中称，“今晚起，我们将把防御此次特大暴雨和8级大风作为当前压倒一切的头等大事”。

这封信也写道：“时刻保持高度警惕，充分做好防御准备......市民朋友们，我们刚刚经历了‘7·20’特大暴雨，又经历着冠病疫情阻击战，当前又要面对眼前这场‘防汛战’。谢谢你们一直以来的坚持和坚守。你们的生命和财产安全，是我们最大的目标。"