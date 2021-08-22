广州中山大学研究用核技术灭蚊子

由中国广州中山大学组建的中国国家原子能机构核技术（昆虫不育）研发中心，据报已成功将核技术应用在了“灭蚊子”上，且还得到了国际原子能机构的高度认可。

将核技术用来灭蚊子，这听起来似乎有点不可思议。不过，实际上，在实验室使用射线辐照破坏雄蚊的生育能力，正是核技术的一种应用。

据《广州日报》报道，这些不育雄蚊被释放到野外后，与野生雌蚊交配，使雌蚊没有子代，从而达到了降低蚊媒病发病率的目的。

“这是核技术绿色应用的典范，服务健康中国的战略需求，符合构建人类命运共同体的迫切要求。”国家原子能机构核技术（昆虫不育）研发中心主任吴忠道介绍，“与传统虫媒防治方法相比，这种做法不会产生化学污染，杀蚊选择性强，不祸及其他有益生物或害虫天敌，并且不会有诱导蚊子产生抗药性，防治效果持久，是目前唯一有可能在一个区域内根除特定蚊虫、达到控制疾病传播目的现代生物防治技术。”

据报道，为了推动研发中心的关键技术运用与转化，中山大学还成立了国有投资为主体的蚊媒防控技术产学研运营公司——广州中大核昆生物技术有限公司，即中山大学“蚊子工厂”，选址东莞中山大学研究院，于2020年12月建成并投产。

未来，中山大学“蚊子工厂”将建成为“亚洲地区绝育蚊大生产基地”，预计生产车间产能将达4000至5000万雄蚊/周, 以提供足够的绝育蚊虫。计划在粤港澳大湾区建立三至四个灭蚊示范点，并且将设立海外培训基地。

蚊子是传播疟疾、登革热、寨卡热等疾病的重要媒介。据世界卫生组织统计，每年蚊媒传染病造成死亡人数超过70万，蚊子也因此被认为是“世界上最致命的动物”。