中国央视批粉丝经济步入歧途：该治一治

中国央视新闻发文称，流量至上的玩法，实际上只是资本在搞流量的“大水漫灌”，催生的只是泡沫，被透支的粉丝经济该治一治了。

文章写道，随着移动互联、社交媒体、消费主义的兴起，娱乐业和选秀节目的大发展，“饭圈”乱象愈演愈烈，直接改变了游戏规则，粉丝经济在非理性的道路上越走越远，正步入歧途。这不仅违背了经济理性，还干扰了社会公共秩序。

央视举例了一些粉丝的追星行为，比如应援、打榜、买报纸版面庆生等等。文章称，资本操控下的平台则引导粉丝来打投、集资，流水线式生产明星，到最后唯独粉丝成了“冤大头”。

文章指出，流量至上的玩法获利高、见效快，但实际上只是资本在搞流量的“大水漫灌”，催生的只是泡沫，制造的是虚假繁荣。而且，当同质化明星的流量被瓜分完毕，无法通过异质化内容和作品带来粉丝增量，粉丝间的“内卷”现象就必然产生。

文章批评道，从一个打榜到下一个打榜，上演的是“庞氏骗局”，用大量的造假流量把故事讲下去，不仅无法创造真正的商业和社会价值，还终将毁灭自我价值。

而且这些年来，粉丝文化中无底线追星、过度消费、为了流量拉踩引战甚至人肉、网暴等恶性行为不断，给社会尤其是青少年价值观的养成带来极为消极的影响。

文章指出，当一种经济现象暴露出盲目性，出现“市场失灵”时，就有必要进行及时合理的纠偏。这个过程中，需要清晰梳理产业链中“粉丝—平台—资本—明星”等各环节，对粉丝经济中出现的一些灰色地带进行“精准滴灌”式监管。

例如，取消诱导应援打榜功能，完善黑产打击机制，强化账号管理，压实平台主体责任等等。