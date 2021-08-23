网传落马官员入股 蚂蚁集团：谣言

蚂蚁集团昨天（22日）在微信发表声明，驳斥关于“相关人员”入股蚂蚁的网上信息是不实谣言。

蚂蚁集团称，公司在IPO（首次公开售股）发行过程中，“严格遵守两地法律法规”，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股情况，更不存在突击入股及退款相关情况。

集团也声称，他们从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合作，并将通过法律程序维护自身合法权益。

早前有传言称，宁波海曙区委原书记褚孟形的妻子胡敏春举报不久前落马的中共杭州市委书记周江勇，并提供线索指浙江一家金融科技公司的上市计划在2020年11月被紧急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗资5亿元（人民币，下同，1亿0500万新元）抢先购买股份，上市未成获退5亿2000万元。

传言也指胡敏春及团队熟知此事，是因为她不仅代理了一些客户突击入股，也参与了上市失败的善后，甚至包括一些资金的路径安排。

公开资料显示，胡敏春是一名律师，在浙江宁波诚航律师事务所担任律所主任。

褚孟形今年6月落马，由于他和周江勇均长期在宁波任职，外界猜测两起案件间有关联。此外，周江勇在杭州任职期间力挺当地电商巨头阿里巴巴发展，也引发舆论推测周江勇落马是否与阿里有关。不过，目前还没有证据显示周江勇和阿里之间有利益输送。