为塔利班“洗地”？中国自媒体大V致歉

中国坐拥数百万粉丝的自媒体大V卢克文8月21日在多个平台发布《塔利班传》一文，有关“基地”组织头目本·拉登的一番评价引起网友批评。卢克文8月22日向公众道歉，并表示自己的言论“不严谨”。

据观察者网报道，卢克文8月22日在微信、微博平台发文，除了向公众道歉，辩称自己的言论“不严谨”、“给人造成误解”外，他也将事件的发酵归咎于那些对他“恨之入骨”的人“故意曲解、抹黑”。

22日晚间，卢克文的知乎账号显示，“由于违反知乎社区管理规定，该用户暂时处于禁言状态”。

卢克文引发争议的帖子8月21日晚间发布在知乎，内容是他写完《塔利班传》之后的感触，其中大部分涉及“基地”组织头目本·拉登。

卢克文在《塔利班传》一文中说，被“拉登那种对自己民族文化的深爱之情，渴望救国救民族的情绪深深震撼到了”，“在这之前，我们只是把他当恐怖分子，从阿拉伯人的角度说，他放弃所有富贵，耗尽一生跟苏联斗跟美国斗，跟世界俩大帝国死斗到底求个什么？不也是求阿拉伯人的复兴之路吗？”

卢克文认为，本·拉登“确实极端，确实恐怖主义，但他对自己阿拉伯人民族和文化的热爱之情是真实的，和他相比，沙特那些只知道吃喝享乐的王子，简直是行尸走肉。”

这番言论很快引发网民及其他大V的批评，怒斥卢克文与恐怖分子“共情”。在高赞评论中，一名在内地读书的新疆学生要求他立刻删除洗地的言论，“他们在新疆做的事，我亲身经历过，当时很多人死了…”

来自新疆的自媒体“西域都护”则以《公开为暴恐分子洗地的大V卢克文，对得起2500万新疆人民的牺牲吗？》为题，直指卢克文失去了底线和立场。

文章批评道：“作为一个有影响力的自媒体，这种言论，完全没有立场……一个支持‘东突’和‘三股势力’的暴恐分子，竟然把他（卢克文）感动、震撼到了。”

“西域都护”要求卢克文立刻删除为恐怖分子洗地的言论并郑重道歉，“这些极端分子支持东突，三股势力，至少在中国这片土地上是洗不干净的。他们在新疆做的事，新疆人亲身经历过那些惨剧，你或许永远无法明白。”

截至发稿，卢克文已经删除了有关帖子。