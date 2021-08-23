中国大型家电厂商格力电器周日晚间发布半年报，上半年实现净利润94.57亿元人民币（19.79亿新元），同比增长48.64%。

据路透社报道，格力电器当季实现营业收入910.52亿元，同比增31.01%；基本每股收益为1.62元。

半年报并称，受全国多地天气升温较慢、原材料价格上涨以及地产竣工不及预期等多重因素影响，空调行业终端需求整体偏弱，上半年行业内销销量虽然同比增长11.98%，但较 2019年同期下降了15.63%；2021年以来海外产能继续向中国转移，上半年空调出口销量同比增长15.30%，较2019年同期增长10.91%。

格力电器周五收跌2.37%，报46.1元，今年迄今下跌25.57%。

格力电器此前员工持股计划中设定公司业绩考核指标，为2021年净利润同比增长不低于10%。对此格力电器回应称，公司会保持稳定增长，不切实际的业绩考核目标是没有意义的。

格力电器并称，原材料涨价对行业整体而言是普遍性挑战，公司在积极推动从产品设计和成本控制角度来降低原材料涨价带来的影响。

格力电器今年稍早曾公布第一期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，股票规模占公司当前总股本的1.80%；价格为27.68元/股，该计划的资金规模不超过30亿元人民币。