市委书记落马 杭州整顿政商关系

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇前晚突然落马，中共中央纪委国家监委网站今早（23日）发布新闻稿称，杭州市纪委监委以抓好中央巡视反馈问题整改为切入点，部署开展影响亲清政商关系突出问题专项治理。

根据新闻稿的内容，专项治理聚焦领导干部防止利益冲突事项自查自纠、领导干部违规借贷专项治理“回头看”以及规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为三个方面，覆盖全体在职以及近三年以来退休、离职的市管领导干部。杭州全市各地各单位则同步开展本级管理领导干部自查自纠。

新闻稿说，治理期间，杭州市重点明确了可能存在的10种利益冲突情形，要求领导干部进行自查检视，采取即时报告、书面呈交的方式反映问题，并于三个月内主动完成纠改。

之后，杭州市纪委监委将以抽查人数不少于自查人数的10%，对市管领导干部问题纠改完成情况进行再检查。据统计，自开展专项治理以来，各地各单位共组织24849名相关干部进行自查检视。

专项治理还要求，即便领导干部本人没有参与违规经商办企，也不能置身事外，为进一步规范市管领导干部配偶、子女及其配偶经商办企，市纪委监委、市委组织部协同行动，对未如实填报、未按规定纠改或纠改敷衍了事、弄虚作假的予以问责，涉嫌以权谋私、利益输送的一律严肃查处。

中共中央纪委中国国家监委21日晚发布了周江勇被调查的消息。官方没有公布周江勇出事的原因，但有关周江勇与浙江企业阿里巴巴集团创始人马云的关系，在网上重新引起大量关注。

网上盛传周江勇的家族涉嫌在蚂蚁集团IPO前突击入股，但蚂蚁集团昨天（22日）晚间通过微信公号辟谣，驳斥关于“相关人员”入股蚂蚁的网上信息是不实谣言。

另外，浙江省委常委会也在前晚召开会议，传达中央对周江勇进行审查和调查的决定。浙江省委书记袁家军在会上强调，要加强对“一把手”和领导班子的监督，并要求各级领导干部特别是“一把手”以案为镜、以案为戒，自觉接受监督，“从严管好自己、管好家属，始终保持亲清政商关系”。