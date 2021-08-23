周江勇政商关系引关注 曾授马云“功勋杭州人”

（综合讯）中共中央纪委中国国家监委21日晚发布消息，杭州市委书记周江勇被调查。官方没有公布周江勇出事的原因，而在另一方面，有关周江勇与浙江企业阿里巴巴集团创始人马云的关系，则重新引起大量关注。

综合《财经》等媒体报道，周江勇在主政杭州期间，曾大力推进数字经济发展，提出要将杭州打造成全国数字经济第一城。过去几年，他与当地数字经济龙头企业有较多工作接触。

公开信息显示，周江勇曾多次对阿里巴巴长期以来扎根杭州、奉献杭州表示感谢，他曾于2019年“双十一”当天深夜奔赴阿里巴巴集团，考察天猫“双十一”指挥中心、达摩院量子实验室、安全中心、媒体中心，看望并慰问了阿里巴巴员工，并再次对阿里巴巴集团为杭州发展做出的贡献表示感谢。

2019年9月7日，杭州市委、市政府举行公开仪式授予马云“功勋杭州人”荣誉称号，时任杭州市委书记周江勇为马云授证书和印章。马云则在致辞时说，“杭州政府和阿里巴巴之间，代表了一种全新的政企关系，一种亲情关系。”

在周江勇被查的几天前，浙江省还有多名干部于近期被查。浙江省人大常委会机关党组副书记马晓晖涉嫌严重违纪违法，在8月19日主动投案，目前正接受纪律审查和监察调查。

更早一些的2021年6月1日，浙江省纪委监委发布消息，宁波市海曙区委原书记褚孟形涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。与周江勇一样，褚孟形长期在宁波市任职。

网传消息称，褚孟形的妻子胡敏春是浙江诚航律师事务所主任，先后担任几十个地方政府、企事业单位的法律顾问，主要把关审核政府重大项目招投标、合约等。周江勇、褚孟形等等同乡存在密切关系。

周江勇被查后，网上盛传他的家族涉嫌在蚂蚁集团IPO前突击入股，但蚂蚁集团昨天（22日）晚间通过微信公号辟谣，驳斥关于“相关人员”入股蚂蚁的网上信息是不实谣言。

有关周江勇落马是否因涉及蚂蚁集团IPO，或与近期被查的其他宁波籍同乡官员有关，据《财经》报道，记者多方求证，但未获正面回应，具体情况尚待权威部门查实。