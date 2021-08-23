顺丰半年净利下滑近八成 快递行业陷价格泥沼

顺丰8月22日发布了2021年上半年业绩报。业绩报显示，上半年顺丰营收为883.4亿元（人民币，下同，185.41亿新元），同比增加24.2%。归属于上市公司股东的净利润7.6亿元，相比去年同期的37.6亿元净利润跌去79.8%。

据第一财经报道，支出方面，顺丰上半年营业成本为794.2亿元，同比增长37.26%。顺丰表示，营业成本增加主要是业务增长引起成本增加，以及公司加大产能建设和新业务拓展等投入综合影响所致。

这一业绩与此前顺丰给出的预计一致。7月14日，顺丰发布了上半年度业绩预告。业绩预告显示，上半年顺丰归属于上市公司股东的净利润在6.4亿元到8.3亿元之间，同比下滑78%至83%。

虽然上半年净利润同比暴跌近80%，但从第二季度看，顺丰实现了扭亏为盈。

今年一季度顺丰净亏损高达9.89亿元，同比下滑了209.01%。这一亏损也让顺丰董事长王卫在股东大会上向股东道歉：“跟股东做一个道歉，因为我认为第一个季度真的没有经营好。”他表示在管理上有疏忽，类似的问题不会出现第二次。

从此前业绩预告看，顺丰一季度亏损主要是由于上半年加速了多元业务板块的市场开拓及网络资源投入（包括中转场地及自动化设备、干支线运力等），该等投入导致公司成本阶段性承压；同时，经济型快递产品增长较快，因该部分产品定价偏低，一定程度影响整体毛利率水平。此外，因今年第一季度春节期间在岗人员数量与薪酬成本明显增加，也对公司盈利能力带来临时一次性影响。

扭亏为盈之外，行业低价竞争仍是顺丰面临的难题。

顺丰在业绩报告中表示，电商市场仍是快递行业增长的主要驱动力，但电商快递竞争同质化严重，价格竞争成为电商快递扩大份额的主要手段。同时，随着资本助力新玩家入局电商快递市场，低价策略成为新玩家快速抢占市场的主要手段，冲击电商快递行业原有竞争格局，价格战愈发激烈。导致近年来整体快递行业单票价格持续下滑，行业快递平均单价从2010年的24.60元/件快速下滑至2020年的10.55元/件。

价格战已经持续了一段时间。以顺丰为例，今年2月以来，顺丰的单票收入处于低位，一直维持在16元以下。2月、3月、4月、5月、6月、7月的单票收入分别为15.11元、15.74元、15.84元、15.59元、15.91元和15.96，去年同期单票收入则在18元左右。

对于价格战这一问题，在二季度财报中，中通快递集团董事长兼首席执行官赖梅松表示：“本季度市场份额的小幅回落是由于我们选择了盈利件量，不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。”

