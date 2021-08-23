台规划加速量产导弹 环时：可考虑外科手术式打击

台湾媒体报道，台湾国防部规划提出达2000亿元（新台币，下同，约97亿新元）导弹“全量产”特别预算案，加速提前量产各式具“源头打击”能力的导弹，中国大陆官媒《环球时报》发表社评文章回应说，在民进党当局拒绝停止冒险行动的情况下，大陆可考虑对其实施外科手术式军事打击。社评还说，用这个计划吓阻大陆，完全是痴心妄想。

台湾《联合报》上周五报道，台湾国防部规划提出达2000亿元导弹“全量产”特别预算案，重点在于加速提前量产各式具备对中国大陆沿海机场和军事设施进行“源头打击”能力的导弹，此案已获总统蔡英文拍板，预计在9月初由行政院送交立法院进行审议。

《环球时报》昨天发表社评文章说，台湾要把这些导弹生产出来，形成战斗力，即使推进得快也要搞五到10年。另外导弹需要体系性军事能力的支持，包括情报能力的跟进和有战略纵深实施部署等。台湾导弹部署越密集，越适合解放军在战争爆发时用第一轮饱和打击将它们一并摧毁。

文章还说，解放军可以从多方向大规模增加瞄准台湾目标的地对地导弹，同时集中台湾无法招架的空中轰炸力量，未来还可以发挥无人机群的独特攻击优势，大陆“有充分能力在第一时间就摧毁整个台湾的防御体系，让台军的战斗力和抵抗意志同时迅速崩溃”。

对于大陆可能的反应，文章指出，如果确有威胁到大陆安全的极端攻击性准备，大陆就有必要断然要求他们限时终止该项活动，并发最后通牒。在民进党当局拒绝停止冒险行动的情况下，大陆可以考虑对其实施外科手术式军事打击，摧毁其支持该项活动的能力。

社评还说，大陆过去没有对台湾做过类似的警告，也没有对台湾本岛实施过点穴式打击，但这不意味着今后不会这样做。一旦民进党当局做出有“台独”倾向或严重威胁大陆安全的极端行动，大陆就需要对其实施战争边缘政策，以最后通牒的方式迫其后退，如果其一意孤行，就对它实施外科手术式打击，大陆“需要在必要时迈出这一步，那将是民进党当局一定能够听懂的语言”。

文章指出，大陆现在一年约2000亿美元军费，而使用这些军费的首要重心就是确保解决台湾问题的绝对战略把握，2000亿新台币的“吓阻计划”对大陆来说殊为可笑，民进党当局“越折腾，将越加速自己的覆灭”。