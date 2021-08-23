中国电信上市次日跌停 户均亏损近2万人民币

电信巨无霸中国电信A股股价今日开盘一字跌停，令参与炒新的投资者面临巨大风险。

据证券时报网报道，中国电信开盘报 5.5 元（人民币，下同，1.15新元），截至午间收盘，跌停板的封单达827.64手，最新总市值 5023 亿元，较上个交易日缩水超550亿元。中国电信港股早盘估计也呈下跌状态，最新股价不到3港元，A股溢价较高，超过60%。

中国电信股东户数多达303.17万户，上市次日，户均亏损超1.8万元。上周五，中国电信上市首日在上交所挂牌上市交易，险些破发，但随着盘中几度拉升，最终收涨34.88％，报6.11元，全天成交超200亿，位居A股第一，全天换手率为60.77％。

因跌停，中国电信冲上股吧热搜，有网友在股吧透露，卖不出来，也有网友昨夜12点挂跌停价欲及时获利套现。对于后市走势，不少股民对其看法并不乐观。

上市次日就跌停，在A股历史上并不罕见，数据宝统计显示，不含中国电信在内，A股市场上市次日跌停股数量多达174只，但是像中国电信这么大市值的上市次日跌停，仅有两只，分别是紫金矿业和招商蛇口。

分析人士认为，上市次日跌停，一方面来自于市场看空情绪高涨，另一方面，IPO新政后，市场对于新股的成长预期很容易在上市首日集中释放，推动股价大幅上涨，而巨大的涨幅对应大量打新获利盘，对股价形成抛压，这导致新股上市后股价容易出现冲高回落、大幅波动，令参与炒新的投资者面临巨大风险。