复旦公布张文宏论文调查结果：不构成学术不端

中国知名抗疫专家张文宏被指博士论文涉嫌抄袭，上海复旦大学（23日）今天公布调查结果，认定张文宏博士学位论文符合当年博士学位论文的要求，不构成学术不端或学术不当行为。

复旦大学学术规范委员会今天在上海复旦大学研究生院官网发布调查结果说，复旦大学学术规范委员会依据2017年《复旦大学学术规范实施条例（试行）》的有关程序开展调查核实工作，根据原上海医科大学1999年1月修订的《科研型博士研究生培养工作细则》，认定张文宏博士学位论文符合当年博士学位论文的要求，附录综述部分存在写作不规范，不影响博士学位论文的科研成果和学术水平，不构成学术不端或学术不当行为。

张文宏此前因发表“与病毒共存”的说法，被一些舆论批为“投降主义”。中国卫生部前部长高强也发文驳斥说，必须打消“与病毒共存”这一想法，强调人类与病毒“有你无我、你死我活”。

之后张文宏又被指博士论文涉嫌抄袭，有网友本月14日举报张文宏“涉嫌学术造假”。该网友指出，张文宏2000年的博士论文《结核分支杆菌KatG基因突变与其耐异烟肼机制的系列研究》中，部分内容与齐鲁理工学院教授黄海南的《KatG基因的分子生物学与结核分支杆菌异烟肼耐药》相同。

张文宏的博士论文共95页，总字数约7万字，争议内容主要集中在结尾处的“综述”部分，大约3300字。黄海南的文章1998年发表于《中华结核与呼吸杂志》，是一篇文献综述，总字数约3700字，结尾处附录了19篇参考文献。

复旦大学研究生院随后对此事启动调查核实。