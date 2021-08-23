厦门女子穿和服做检测被劝回换衣

中国福建厦门一女子穿和服做核酸检测被志愿者劝说“回家换件衣服”。有网友认为，女子穿和服实在不妥，志愿者做得对，也有网友认为，没必要如此上纲上线。

此前网传视频显示，事发当日，女子穿着一件和服来到核酸检测点时，志愿者上前说，“你不能你不能的，这本来不能来呀”，旁边还传来“穿这个衣服哪里行啊，中国人（应该）穿中国人的衣服”的劝说声。随后，在另一位现场工作人员告诉其“你换一下衣服，换件衣服再来”时，女子点头答应，并比了个OK的手势。

据观察者网报道，此事一度冲上热搜。一部分网友认为该女生的行为实属不妥，指责其“好日子过久了，忘记好日子怎么来的了”，同时为志愿者点赞；多数网友则认为志愿者管得太宽，“没必要这么敏感”。

福建省目前正推进疫情防控工作，有网友发现，这个穿和服的女生胸前有个小牌子，猜测可能是附近哪个日料餐厅的服务人员，是在工作休息时候过来做检测，忘了换衣服而已，“抽空出来配合防疫工作做个核酸，做完就回去要继续上班了，好像只是几分钟的事？为了几分钟，要花半个多小时换衣服，感觉没有必要。相信她本人也没有想那么多。”

一个点赞近9万的评论指出，日本餐厅会为了吸引中国顾客穿汉服，中国日料店也会为了吸引顾客穿和服，没必要上纲上线地指责视频中的姑娘。

在这两种观点之外，还有一部分网友认为，从视频中可以看到，志愿者劝说的态度并没有很恶劣，被拒绝的女生也没有直接拒绝或者反应过激，而是点头同意，从整个过程来看，完全是一个非常柔性的劝导，这么一件小事却能吵成这样，还上了热搜？

再比如，短视频平台上，某媒体给这段视频的配文只有简单的6个字，“志愿者好样的”，这条帖子的评论区，也是批评该女生“好日子过多了”最激烈的地方。

因此，有网友质疑这是一些博眼球的操作，提醒大家不要被带节奏、理性分辨。

早在2018年，共青团就曾在微博发文指出，看日漫、吃日料、喜欢优秀的日本文化等行为，完全不是“精日”，这是个人的合法权利，是完全正常的现象，否定的从不是这些。

那篇文章指出，欣赏国外的优秀文化从不妨碍热爱自己的国家，但是，对外国文化的兴趣与爱好，也绝对不能作为某些人侮辱国家与民族尊严的借口。