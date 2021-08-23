中国国办要求加强会计师事务所监管 打击财务造假

中国国务院办公厅发文要求，加强从事证券业务的会计师事务所监管，对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任；加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击。

据中国政府网网站周一刊登的“关于进一步规范财务审计秩序，促进注册会计师行业健康发展的意见”的全文 ，中国国办要求建立健全监管合作机制，开展跨境会计审计监管合作，维护国家经济信息安全和企业合法权益。

国办要求：“坚决纠正违反职业规范和道德规范的重大问题，严厉打击会计审计违法违规行为，发现一起、查处一起，做到‘零容忍’。”

意见指出，将上下联动、依法整治各类违法违规行为，特别是针对当前行业内较为突出的网络售卖审计报告、泄露传播涉密敏感信息等，坚决纠正会计师事务所串通舞弊、丧失独立性等违反职业规范和道德规范的重大问题。

同时，出台会计师事务所监督检查办法，突出检查重点，提高检查频次，严格处理处罚，建立自查自纠报告机制，强化会计师事务所责任。

今年5月中国银行间市场交易商协会暂停会所正中珠江业务资质一年，因涉康美药业财务造假。曾经贵为中国A股千亿“白马股”的康美药业，因涉嫌财务造假于2018年底被中国证监会立案调查，康美药业随后发布的会计差错更正公告显示，2017年货币资金多计近300亿元人民币（62.87亿新元）。

中国证监会上周召开系统年中监管工作会议指出坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件。把好“入口”“出口”和公司治理关，持续推动提高上市公司质量。