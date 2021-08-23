赵少康吁蔡英文验抗体 民进党团批泼脏水

台湾总统蔡英文今天（23日）上午带头接种台产高端疫苗，资深媒体人赵少康此前呼吁蔡英文在施打前应先验抗体，证明未事先施打其他疫苗，立法院民进党团反驳说，蔡英文不会“打假球”，在野党提出的恶意质疑，犹如泼脏水后要对方证明自己的清白，完全不合理。

赵少康昨晚在面簿（Facebook）发文说，坊间盛传蔡英文早在4月已在美国在台协会（AIT）打了两剂BNT疫苗，他建议说，为遏止谣言，蔡英文可考虑在注射高端疫苗前先公开抽血检验有无冠病病毒的抗体，增加公信力。

他还说，蔡英文是高端疫苗最顶级“推销员”，有责任也有义务在打了高端疫苗14天后公开抽血检查抗体以确认效果，若无效可提高大家的警惕，甚至立刻停止施打出现防疫破洞。

综合台湾中时电子报及《联合报》报道，行政院长苏贞昌今天对此回应说，他对蔡英文示范施打高端疫苗给大家看特别表示敬意，吁请民众同心，“不要讲一些对防治疫情没有帮助的话”。

民进党团今天也举行线上记者会回应舆情，民进党立委郑运鹏说，几个月前苏贞昌注射AZ疫苗时，就有在野党人士看图说故事，说苏贞昌接种的针筒没有针头。现在蔡英文接种高端疫苗，各界应尊重“国家”元首，总统的健康状况是公开资讯也是“国家”机密，总统也不可能打假球，绝不会先打其它疫苗再打高端疫苗。

郑运鹏说，在野党人士的质疑是因极度不信任，但这种作法失去格调，总统不可能因外界随便质疑就去验抗体，这种质疑也不值得回应。

民进党团书记长罗致政说，怀疑应建立在合理的前提上，蓝营人士先来泼脏水，再要求对方证明自己的清白，是很奇怪的作法，也没有任何根据，指控别人先应拿出证据。

民进党团干事长刘世芳也说，全球疫情仍未缓解，甚至有扩大的趋势，总统在科学数据的认证上接种台产疫苗，这是肯定、支持台产疫苗的战略方向，但在野党却动不动就政治化，这不是在野党应有的格局和态度。