阿富汗华商：塔利班官员称中国人是朋友

塔利班19日宣布成立“阿富汗伊斯兰酋长国”后，留守在阿富汗首都喀布尔的华人已经不多。仍在喀布尔的中国企业家余明辉透露，华侨目前聚居在中国城内，秩序相对稳定，塔利班还派高级别官员前往慰问，询问是否需要提供帮助。

据《中国经济周刊》报道，“中国城”位于阿富汗首都喀布尔，建于2019年，是当地非常热闹的地区。余明辉是筹建“中国城”的负责人之一。他从2001年就来到来阿富汗经商，2002年在阿富汗设立办事处，是最早进入阿富汗市场的中国商人之一。

余明辉和他的伙伴们在筹建完中国城之后，2021年已引进生产包括电缆、塑料包装、油漆、日化、服装鞋子等产品的工厂进入阿富汗，各工厂已陆续投产或调试生产。

常年生活工作在阿富汗的余明辉认为，阿富汗局势和多数人想象中的炮火连天、阵地攻防场面不同，虽然仍有暴恐袭击，但是现实中激烈的正面战争几乎看不到。

不过在塔利班进入喀布尔的15日下午，中国城也闭门停业了，静观形势变化。余明辉的同事高素素告诉记者，停业主要是为了防小偷和劫掠者，当天除了时不时有零星枪声，并没有大的动静。

虽然塔利班士兵没有到中国城去敲门，但余明辉和他的伙伴们还是和塔利班官员有了初步接触。

余明辉告诉记者，“每个区，甚至每条街道都有塔利班的人，塔利班听说中国城有事，于是来了更高级别的官员，问有什么困难？一定帮忙。他们说，中国人是朋友，有任何麻烦、困难尽管说。”

他的工厂也得到消息：如果担心安全，塔利班表示可派军士值守，绝不像以前的警察要收钱，饭也不用管。他们说，只要留在这儿就是帮助阿富汗人，保护投资者是责任。

余明辉告诉记者，现在还在喀布尔的中国人，基本都集中在中国城。目前，中国城的秩序相对稳定，而且中国城也采取了一系列措施，包括安装防护网、增加安保值班人员等。