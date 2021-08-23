泰康保险捐武大10亿人民币 董事长是毛泽东外孙女婿

中国泰康保险集团昨日（22日）宣布向武汉大学捐赠10亿元（人民币，下同，约2.09亿新元），设立“武汉大学泰康医学与教育基金”，用于支持武大建设一流医学和生命科学学科。这是武汉大学史上受赠数额最大的一笔捐赠，也是中国大学获捐数额最大的捐赠之一。

据长江日报报道，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升昨天与武汉大学校长、中国科学院院士窦贤康签署捐赠协议。

武汉大学副校长唐其柱说，捐赠款项主要将用于医学的人才引进、开展课题研究、开展国内外高层次合作等三方面内容，将聚焦前沿医学和生命科学相关领域，组建创新型学术团队，力争取得重大科研突破，并将支持武大建立国际进修和合作研究的机制。

谈及捐赠理想，陈东升表示，一流的医学院和一流的医院汇集全球顶级生命科学家和顶级医学研究家，能更好地把自己的科研成果孵化成商业成果。以世界大健康博览会为抓手，武汉大学等顶级的医学院和医院集聚全球顶级科学家在此落地，加之泰康保险集团这一大健康生态头部企业，希望武汉建科学基地、生命和医学基地的同时，也要建产业园、生命科学产业园基金，实现成果孵化，从而让武汉成为继北京、上海之后的第三极医学高地、生命科学高地。

据报道，陈东升是武汉大学79级经济系校友，自1997年以来，他已陆续以本人或他所经营的企业名义，向母校捐赠累计达三亿元。

另外，据微信公号“政事儿”此前报道，陈东升也是已故中共领导人毛泽东的外孙女婿。陈东升与毛泽东外孙女孔东梅的婚姻关系于2012年10月首次曝光，孔东梅是毛泽东与贺子珍的女儿李敏之女。

中国国家主席习近平本月17日主持召开中央财经委员会会议时，强调要分阶段促进共同富裕，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富，并提出构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。

中国互联网巨头腾讯隔天立即响应，宣布再投入500亿元资金启动“共同富裕专项计划”。

据腾讯官方微信报道，腾讯为践行企业发展使命，在高质量发展中促进共同富裕，继投入500亿元启动“可持续社会价值创新”战略后，再次增加500亿元资金启动“共同富裕专项计划”，并深入结合自身的数字和科技能力，在诸如乡村振兴、低收入人群增收等民生领域提供持续助力。这意味着四个月内，腾讯已连续规划投入1000亿元资金。