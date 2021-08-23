港澳办副主任称林郑带领能推动香港更好发展

港澳办副主任黄柳权相信，在香港特首林郑月娥的带领下，特区政府可团结社会各界，发挥“一国两制”优势，推动香港更好发展。

据香港01报道，黄柳权今天（23日）在特区政府举办的中国“十四五”规划纲要宣讲会上强调，“十四五”规划为香港提供了重要发展机遇，特区政府官员肩负管治好及发展好特区的职责，在推动香港经济持续发展，社会全面进步等方面，责任重大。

他说，他高兴看到自《香港国安法》实施以来，特区政府坚决扛起维护国家安全及社会稳定的宪制责任，有利推动社会各界拨乱反正，致力于由治及兴，有效统筹疫情防控及经济恢复，努力破解经济民生深层次问题，充分展示了事不避难的担当精神。

黄柳权也在会上说，林郑月娥今年5月向港澳办主任夏宝龙提出请求，为港府讲解“十四五”规划，而中央对此高度重视，委派黄柳权和法改委等官员赴港向各界交流规划，探讨香港如何参与和融入国家发展大局。

他强调，全国人大会议今年3月通过“十四五”规划，阐明国家发展及明确政府工作重点，是国家开启全面经济现代化的蓝图，展现国家发展的光明前进，包括提升居民收入、建立健全的社会保障等。

黄柳权也强调，香港是中国不可分割的一部分，“中国梦”也包括香港750万人，中央一直高度重视香港的民生和经济发展，对香港市民念兹在兹，并设立专章，从金融、航运、法律服务及文化等方面支持香港，在体制、平台建设、交流合作等支持香港融入国家发展大局。中央出台互联互通、支持青年就业，未来将继续推出惠港利民的措施，让香港与国家一样有光明的发展。

黄柳权还说，对接“十四五”规划不只包括政策、产业及市场的对接，也包括理念及思路对接。他也引述港澳办主任夏宝龙称，特区的管治者要善于全面准确贯彻一国两制方针、破解香港发展面临的矛盾及问题、善于为民众办实事、团结各方面力量以及履职尽责。