中企收购土耳其跨海大桥及高速项目或将终止

中国企业收购“土耳其伊斯坦布尔第三大桥及北环高速公路项目”可能终止。

据界面新闻报道，招商公路、宁沪高速、四川成渝、皖通高速等上市公司22日相继发布公告，收到土耳其IC控股集团（卖方）正式函件，卖方要求交易双方共同商谈土耳其三桥项目《终止协议》相关条款。

公告称，中方联合体各方综合考虑，决定接受卖方提议，双方拟就《终止协议》展开后续谈判，本次收购交易存在终止的可能。

2019年12月，由招商公路牵头，招商联合（CMU）、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速参加的投资联合体，与土耳其IC控股集团在北京举行了“土耳其伊斯坦布尔第三大桥及北环高速公路项目”签约仪式。

该收购协议的签订由中国多家高速公路联手，在当时被视作中国国内高速公路企业抱团出海的重大突破。根据协议，中方联合体拟收购土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡第三大桥和北部环线高速公路及其运营养护公司51%的股权和股东贷款，将取得项目控股权和经营权。

伊斯坦布尔是土耳其经济中心城市，地跨欧亚大陆，拥有土耳其将近五分之一的人口。该项目是土耳其的重要交通基础设施，横跨博斯布鲁斯海峡，紧邻土耳其最大的国际机场，是连接欧亚大陆的陆路货运通道。

项目中的博斯普鲁斯海峡大桥是伊斯坦布尔第三座跨海大桥。大桥长1.4公里，宽59米，有8条车道和2条铁路线，是世界上最大的悬索桥之一。

项目已经于2016年8月26日建成投入运营，总里程为157.12公里。根据当时的谈判，交易标的资产的交易价格为6.885亿美元（9.36亿新元），联合体原计划在香港设立公司用于收购，其中招商公路持股31%、招商联合持股20%。

招商公路公告称，此次卖方提出终止交易，主要系相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，同时也受到新冠疫情等不可控因素影响。

目前该项目并未交割，中方联合体未向对方付款，也并未实际取得土耳其三桥项目的产权及运营权利。公告称，如果最终收购终止，不会对中方公司正常经营产生重大影响。

