人民币实际有效汇率结束四连跌

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际有效汇率指数升0.69%至127.64，结束四连跌，亦创四个月新高，上月修正后为降0.11%。

据路透社报道，7月人民币名义有效汇率指数升0.44%至123.04，为连续三个月上升，并创出2016年3月以来新高，上月修正后为升0.40%。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计涨1.02%，名义有效汇率则累计涨3.36%；2020年人民币实际有效汇率累计升3.36%，而名义有效汇率累计跌4.05%。2019年实际和名义有效汇率分别上升0.95%和下跌1.50%。

有效汇率是一个非常重要的经济指标，通常被用于度量一个国家贸易商品的国际竞争力；名义有效汇率剔除通胀的影响就是实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值和相对购买力；实际有效汇率上升代表本国货币对外价值和相对购买力上升，反之亦然。

中国7月PPI涨幅追平12年半高位，而洪涝天气导致鲜菜等上涨，带动7月CPI同比涨幅高于预期。分析人士预计PPI将高位盘旋一段时间，未来货币政策预计仍是定向宽松为主。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数7月升0.24%至102.25，上月为下降0.27%。

BIS的有效汇率指数是基于2014至2016年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。