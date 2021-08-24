港媒：何韵诗涉“反中乱港”已被执法部门关注

港媒消息称，支援黑暴人士的“六一二基金”宣布将停止运作，但其信托人之一、歌手何韵诗在《香港国安法》前后的多次行动，已引起执法部门关注。

据星岛日报报道，由歌手变身为社运人士的何韵诗近年日趋活跃及激进，因此被有关方面认为涉及“反中乱港”。她参与的政治活动中，包括去年7月11日公开支持反对派为立法会选举提出的初选，在初选当日为参加者黄之锋、岑敖晖、朱凯迪、袁嘉蔚、何桂蓝及张昆阳站台，并且呼吁市民参与投票。

消息指，何韵诗有可能被查的不仅是《国安法》生效后或和该条例相关的行动，其他涉嫌违法的事件也有可能纳入。去年支联会举办的烛光晚会，何也有出席。这次集会被警方发出反对通知书。

何韵诗除了在香港外，同时还涉及境外活动，在2019年7月何韵诗出席了日内瓦的“联合国人权理事会会议”，会上她就反修例期间香港的人权状况发言，声称香港警察向手无寸铁示威者开枪射击，要求联合国把中国从人权理事会除名。

同年9月29日她在台湾出席了“九二九台港大游行-撑港反极权”，公开声援香港的激进人士。

同月何韵诗联同前香港众志黄之锋、时任大专学界国际事务代表团发言人张昆阳、“中国人权”执行主任谭竞嫦及政治学者加内特（Daniel Garrett）共五人组织代表团，接受“美国国会及行政当局中国委员会”邀请，就香港局势及《香港人权及民主法案》，以示对香港的支持。

何韵诗积极投入反修例示威活动，她担任信托人的“六一二基金”为示威人士提供金钱、医疗、法律等援助，该基金的组织及运作是否完全合法是执法机构日后调查的重点，当中包括基金是否以社团或公司形式注册，以及其财政运作。过去，基金主要以“真普选联盟有限公司”帐户收取公众捐款，最近就以真普联即将停运，无法使用继续使用其帐户为由决定结束。保安局局长邓炳强称，“反中乱港”组织即使解散，不代表之前所犯下的事不会被追究。