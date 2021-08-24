据报美国对寻求赴美上市的中企发布新信息披露要求

美国证券交易委员会（SEC）已开始向寻求在纽约上市的中国公司发布新的信息披露要求。这是美国提高投资者对相关风险认识努力的一部分。

据路透社报道，记者和知情人士看到的一份文件显示上述内容。

一些中国企业现在已开始收到美国证交会的具体指示，要求它们更详细地披露其使用可变利益实体（VIE）这种离岸工具进行首次公开发行（IPO），及其对投资者的影响，以及中国政府干预公司运营的风险等情况。

上月，美国SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）要求“暂停”中国公司在美国的IPO，并寻求在这些问题上提高透明度。此后，中国企业赴美上市陷入停滞。在2020年前七个月，中国公司赴美IPO累计融资规模达到创纪录的128亿美元（173.67亿新元）。

记者看到的一封SEC信函写道，“请描述这种公司结构可能对投资者及其投资价值造成的影响，包括合同安排如何以及为什么可能没有直接所有权那么有效，公司执行合同条款安排可能会产生可观的成本。“

信函称，SEC还要求中国公司披露，“投资者可能永远不会直接持有这家中国运营公司的股权”。许多中国VIE都是在开曼群岛等避税天堂注册的。詹斯勒曾表示，关于资金如何在这些实体中流动的问题太多了。

消息人士透露，SEC还就中国监管机构干预公司数据安全政策的风险提出了披露要求。上个月，就在滴滴出行大规模IPO的几天后，中国监管机构禁止这家网约车巨头注册新用户。此后，中国政府还对科技和课外辅导机构进行了打压。