消息：滴滴暂停向欧洲和英国扩张

知情人士透露，滴滴出行暂停了向欧洲扩张的计划，部分原因是当地对这家中国网约车公司会如何处理乘客数据存在担忧。

据彭博社报道，不愿公开身份的知情人士说，在包括几个英国城市内的欧洲挑战Uber的计划已经搁置，一些职位将被裁撤。

《电讯报》 也报道，滴滴在欧洲的扩张将至少暂停一年。

滴滴发言人在一份声明中写道：“我们认识到英国市场中卓越的人才素质，在当地建立了一个国际人才中心。除此之外，任何人事事宜依然严格保密。” 发言人还表示，该公司将“继续探索更多新市场”，最近已在南非、厄瓜多尔和哈萨克斯坦推出了服务。

两位知情人士今年2月透露，滴滴正在考虑上半年在多个市场推出共乘出行服务，可能包括英国、法国和德国。另一位知情人士说，该公司已经成立了一个专门针对欧洲市场的团队，并正在当地招聘。

但自那以来，中国已开始对网约车收费实施整顿。分析师测算，新的限制措施可能使滴滴的业务毛利率下降一半。他们在一份报告中写道，新规“可能会加速其退出无利可图的国际市场，因为当地共乘市场存在着无情的竞争。”

滴滴在美国上市几天后，中国网信办宣布对该公司启动网络安全审查，并通知应用商店下架其应用。网信办称，此举是为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益。

英国议员则在本月早些时候《泰晤士报》的一篇文章中呼吁，要密切监控滴滴在该国的推出，称担心中国可能获得本地用户数据。