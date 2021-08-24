中国多地出现民众被跨区拉到外地接种疫苗

中国河北省、湖南省多地出现民众被跨区拉到外地接种冠病疫苗，并给予奖励的情况，当地政府部门已通告称将严厉打击。

据澎湃新闻报道，河北邯郸市峰峰矿区疫情防控工作领导小组办公室近日发通告说，该区接种工作近期进入“强力推动、紧张有序的良好态势”，但发现有区外人员以各种手段、各种方式到该区组织、接送群众前往外地接种疫苗，并承诺给予一定数额的奖励和补助。

通告说，这些行为极坏地影响疫苗接种整体工作和良好秩序。

邯郸市疫情防控调度会21日专门强调了“六个严禁”要求，严禁弄虚作假、跨区拉人、乱发钱物、强制接种、干部冲突及违法行为。

峰峰矿区的最新通告指出，非极特殊情况，该区常住人口原则上一律在本地接种疫苗，凡谋划参与组织、宣传、接送、联系到区域外接种疫苗的行为，扰乱疫苗接种工作秩序的人员，发现后将由公安机关牵头按照相关法律法规对当事人从严从重处罚。

河北武安市近日也发现有域外人员以各种手段、各种方式到该市组织、接送群众前往外地接种疫苗，并承诺给予奖励和补助，还发现各乡镇、分包小区市直单位之间存在不正当疫苗接种行为。

该市面向全市居民征集线索，有奖举报，查实后奖励人民币500元（人民币，约105新元）。

另外，微信公号“邱县宣传”公开的一则警示说，邯郸市邱县居民宋某21日通过微信群、朋友圈等方式组织群众到周边县接种疫苗，并承诺给予经济补助。警方已将宋某传唤到案，并对其进行依法处罚。

在湖南省，新邵县委疫情防控工作领导小组22日发出《​关于严厉打击破坏疫苗接种工作秩序行为的通告》，发现有人在该县辖区内组织、接送县内群众到外地接种疫苗，并承诺给予奖励补助。新邵县也开始向全县广大居民征集线索，实施有奖举报。