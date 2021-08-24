美国陆军：中国提高了导弹部队的打击精度

美国陆军的最新报告显示，中国军队提高了其弹道导弹部队的打击精度和射程。

据彭博社报道，美国科学家联合会政府保密项目周一发布的、8月9日一篇题为《中国战术》的陆军报告，中国人民解放军火箭军部署最广泛的短程弹道导弹东风11最初设计射程为300公里（185英里），但最新型号已经将射程扩大到超过700公里。

根据这份报告，东风11的命中精度也提高到30米，“给战区指挥官提供了远程精确打击的能力”。东风11可装载常规弹头和核弹头。报告说，“固体燃料火箭和运输起竖发射车可以实现快速发射和装填作业。”

美国陆军正在进行战略调整，从过去20年强调反恐转为侧重印太存在，与空军和海军协同对抗中国。这份新报告展示了美军和台湾在冲突中将面对的更远程和更精准中国大陆导弹清单。

报告称，新型东风15/16导弹射程为600公里至1000公里，“采用了先进的反导反制手段，例如末端机动和诱饵”。“早期型号的命中精度不足以进行精确打击，”但新的型号有很大改进。“这些导弹可以安装核弹头或常规弹头，并具有（比大多数短程弹道导弹）明显更大的有效负荷。”

该报告还涵盖了中国军事力量的其他很多方面，是对中国军力的最新描绘。美国领导人将中国视为主要威胁，并据此制定战略规划和国防开支。

