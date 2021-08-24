林郑：绝对支持将反外国制裁法纳入基本法附件

中国全国人大常委会会议上周五未如预料般，就《反外国制裁法》纳入《香港基本法》附件三议案表决。香港行政长官林郑月娥今天（24日）说，对此可以理解，因为中央需要听取很多不同意见。她强调，特区绝对支持将《反外国制裁法》列入基本法附件。

据星岛日报报道，林郑月娥重申，她的立场是支持将法例纳入基本法，并以本地立法方式实施，以适应香港法律及金融环境。她强调，在不对金融中心地位造成太大影响及避免外国恶意炒作的情况下，她会继续向中央反映有关立场。

林郑还说，中央已表示香港选举不是要搞清一色，未来选举一定可以接受不同政见人士参与，要求参选人是爱国者也是天经地义，只要合乎条件就可继续参选。

另外，全国侨联副主席卢文端早前撰文指，如果民主党拒绝参与年底立法会选举，有如对抗新选举制度，是“死路一条”。林郑今天对此回应说，议政论政参政是政党的存在价值，如果政党拒绝参与本地选举，不进入政治体制论政，会有点奇怪。

中国全国人大常委会第三十次会议20日在北京闭幕。会议其中一项议程，是“审议全国人大常委会关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案的议案”。虽然议程中没有明确说明增加列入《香港基本法》附件三的法案是什么，但外界相信是《反外国制裁法》。

会议表决通过了多项法案和决定，但没有提及表决增加《香港基本法》附件三所列全国性法律的决定草案。

全国人大常委谭耀宗当时回复港媒时证实，这次会议有审议增加港澳《基本法》附件三所列全国性法律的决定草案，但委员长会议决定暂时不表决，会继续对有关问题进行研究。