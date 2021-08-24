中使馆谴责英国播放有关实验室泄露冠病的专题片

英国电视四台播放题为《新冠肺炎病毒从中国一实验室泄漏？》的专题片，中国驻英国使馆发言人24日批评指，专题片以毫无根据的主观臆测和道听涂说为基础，歪曲事实，影射病毒来自中国武汉的实验室，是彻头彻尾的违背事实。

据中国驻英国使馆消息，使馆发言人表示，去年以来，武汉病毒研究所先后接受了多次媒体采访，其中包括路透社、《科学》杂志以及美国全国广播公司（NBC）等多家境外媒体深度采访，已经反复多次强调了病毒既不是人工制造，也不是实验室泄漏的。武汉病毒研究所没有开展过冠状病毒增益功能研究。

发言人指出，来自美国、英国、澳大利亚的科学家7月7日在欧洲科学数据共享平台Zenodo上已指出，没有证据表明在大流行之前，武汉病毒研究所拥有或研究过病毒的祖先。‘

发言人并指出，截至目前，武汉病毒研究所职工和研究生没有一人感染病毒。云南省墨江县生病矿工的血清样本经过多次核酸、抗体、基因组测序等检测，没有检测到蝙蝠冠状病毒，这表明有关病例和病毒毫无关系。

发言人表示，病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家研究找到病毒的动物源头和向人类的传播途径，任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化或对别国进行抹黑攻击。

发言人强调，强烈敦促英国电视四台遵守职业道德和操守，客观公正报道病毒溯源工作，停止炒作歪曲事实、混淆是非的信息，停止误导公众，不要沦为反华势力大搞政治操弄。