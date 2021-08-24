中国国药专家：未来应首选加强针

中国国药集团中国生物首席科学家张云涛23日介绍，从国药集团在阿联酋开展的试验来看，加强针的安全性没有问题，未来为特殊人群择机开展加强针接种应该是优先选项。

据观察者网报道，张云涛告诉记者：“从老百姓的角度讲，未来首先应该选择接种加强针。”他说，从目前的数据来看，无论采用何种技术路线，针对新冠病毒的疫苗，接种半年左右抗体水平都会下降。综合各类数据看，接种中国生物灭活疫苗两针六个月后，体内的抗体水平出现下降趋势。

张云涛认为，在中国国内实现“应接尽接”、形成免疫屏障的情况下，为特殊人群择机开展加强针接种应该是优先选项。

张云涛补充说，特殊人群一方面应该包括60岁以上的老年人，此前进行的Ⅰ/Ⅱ期临床试验显示，老年人在接种疫苗后的免疫原性低于其他人群；另一方面，餐饮、航空、快递等行业的从业人员也属于特殊人群，应该接种加强针。

中国国药集团在阿联酋开展了9300人的加强针研究，在阿联酋的加强针研究中，受试者接种第二针和第三针的间隔在六个月以上，张云涛介绍，较长的间隔时间使得受试者体内的抗体水平得到大幅度提升，甚至能增长五至10倍，显示出加强针在预防变异毒株感染及预防发病方面作用明显。

关于加强针的安全性，张云涛透露，“整体的安全性数据还是非常好的，不管是局部的反应和全身的反应，都符合预期，和两针的没有什么区别。”在免疫原性方面，接种第三针后，抗体增长的幅度在30%左右。

张云涛说：“从这些数据来看，应该讲加强针的安全性是没有问题的。”根据相关研判和一些非典型的成队列的研究数据来看，未来可能会在形成全人群免疫屏障、应接尽接第二针之后，择期开展加强针的接种。

据他透露，对于目前已经通过中国国家药监部门批准附条件上市的几款疫苗，特别是灭活疫苗，从实验室的交叉中和试验数据来看，其对德尔塔株、贝塔株等仍具有较好的保护作用。另据一些真实世界的研究，灭活疫苗对防止德尔塔株也非常有效。

