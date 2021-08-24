消息：欧盟考虑扶持稀土永磁业 降低对华依赖

知情人士透露，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁，方式是向当地生产商提供支持，使它们能够与中国竞争对手竞争。

据路透社报道，两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士透露，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。

欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。

美国、欧盟和英国的目标是扩大这种电动汽车和风力涡轮机中使用的超强磁铁产量，以帮助实现降低碳排放的目标，并减少对中国的依赖，中国生产商目前在该行业处于全球主导地位。

欧洲企业认为，他们无法与中国生产商竞争，而且中国相关企业获得的政府补贴相当于其原材料成本的五分之一左右，这导致全球磁铁市场90%的供应都来自中国。

欧盟去年年底建立了欧洲原材料联盟(ERMA)，以确保该地区拥有其绿色过渡所需的一系列关键矿物，并将稀土作为重中之重。

欧盟的目标是在当地创建稀土开采、加工和磁铁行业，以降低因中国供应中断而遭受冲击的脆弱性。

中国供应占欧盟稀土磁铁需求的98%。稀土磁铁由17种矿物组成，广泛应用于电子、国防和航空航天等领域。

官员们希望复制欧洲在创建电动汽车电池行业方面的成功，在欧盟提供资金和协调后，对电池行业的投资激增。

欧盟关注点现在正转向用于生产永久磁铁的矿物，到2050年，对这种矿物的需求将激增高达10倍，欧盟和英国已承诺届时将温室气体净排放量削减至零。

知情人士说，欧洲原材料联盟下属的稀土磁铁和电动机部门将于下月公布如何创建稀土磁体产业的建议。他们补充称，该部门已将行动计划提交给欧盟最高领导层。

欧盟执委会一名发言人拒绝置评，但表示任何可能的措施都必须符合国家补贴和世界贸易组织(WTO)规则。

消息人士透露，在欧洲建立一个可以存活下去的磁铁行业还需要汽车制造商等客户的支持，这些客户必须同意支付少许溢价，以保证获得环保和可追踪来源的产品。

他们补充称，欧盟内部市场与服务执委布莱顿(Thierry Breton)已同意与汽车制造商接洽，以获得其支持。德国汽车制造商协会(VDA)拒绝就其成员是否会支持这样的倡议置评。

布莱顿在6月的一次会议上表示，欧盟的目标是到2030年满足区内60%的风力涡轮机磁铁需求。他当时称，“我认为，我们在稀土和永磁方面的处境与几年前在电池和锂方面的处境类似。”