中国教育部：体力劳动永不过时 让学生实践中出力流汗

针对中小学劳动教育以及体力劳动是否过时的问题，中国教育部官员今天（24日）说，体力劳动永远不会过时，劳动教育“既要防止泛化也要防止窄化”。

据澎湃新闻报道，有记者今天在中国教育部新闻发布会上提到，《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》印发后，大家对新时代教育的内涵和边界的看法不一，有人认为体力劳动已经过时。

中国教育部教材局局长田慧生对此回应说，这个问题也是劳动教育的关键问题，《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》共同强调了一个观点，就是在劳动教育过程中要以体力劳动为主，注重手脑结合。

田慧生说，他相信体力劳动永远不会过时，即使是在机械化程度很高的时代，物质财富、精神财富也主要是通过劳动创造的。

他指出，体力劳动是劳动的基础，体力劳动和脑力劳动是两种劳动形态，各有各的作用。

关于上述两份文件中为何提出以体力劳动为主，田慧生表示有以下几个考虑，一是当前存在青少年学生不会劳动、不爱劳动，轻视体力劳动、轻视普通劳动者的情况，针对这种现象，在制定文件的过程中明确提出，首先要抓好体力劳动，让学生亲身经历劳动过程，在劳动实践中出力流汗。

田慧生说，另外也考虑到劳动教育要强化劳动观念，弘扬劳动精神，这些观念、精神必须在具体的劳动实践过程中才能形成，靠简单的知识讲解、概念灌输，不可能使学生真正形成对劳动的真情实感和正确认识。

他还说，从德智体美劳“五育”并举的培养体系看，劳动教育一方面强调体力劳动和脑力劳动相结合，另一方面要防止以“智育”取代劳动教育，避免单纯通过在课堂上教知识、讲劳动来实施劳动教育，“既要防止泛化也要防止窄化”。