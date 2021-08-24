中国学者：共同富裕不能过于倚重再分配

中国财政科学研究院院长刘尚希认为，要实现共同富裕，就要实现人的共同发展、人的能力的共同提高，而不是过于倚重再分配。

据澎湃新闻报道，17日召开的中共中央财经委员会第十次会议提出，在高质量发展中促进共同富裕，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。刘尚希在接受澎湃新闻专访时提出上述观点。

刘尚希认为，要实现共同富裕，就是要实现人的共同发展，人的能力的共同提高；若仅仅在物质层面做文章，得到的只会是短期效应，长期看，贫富差距反而会不断扩大。历史告诉我们，均贫富并不能实现所有人的共同发展，甚至可能使发展陷入停滞不前的境地。

刘尚希指出，如果仅仅是从结果上把收入分配差距缩小，甚至把财富的差距也缩小，但能力的差距没有缩小的话，进入下一个经济循环的时候，这种差距又会再现出来。因此能力的改变与提高是最重要的。

刘尚希认为，过于倚重税收来进行收入、财富的再分配，很可能导致税负加重，发展的动力就会变弱。数据上看，短期差距缩小了，但治标不治本。

他指出，共同富裕首先要富裕起来，不然的话就是共同受穷了。虽然现在的日子比过去要好得多，但中国的发展正处于爬坡过坎的关键时期，不进则退，日子往回退在国际上有先例。因此，还是要从怎么做大蛋糕这方面去做文章，怎么能把做大蛋糕和分好蛋糕结合起来的，不能对立起来看问题。

刘尚希认为，如果过分强调福利，不强调人的能力的提升，不强调人的发展，可能就会落入到一个福利陷阱中去。这是很危险的。

他指出，政策目标应该着力于缩小能力的差距，国民基本能力普遍提升，起点公平、机会公平也就有了基础。因此，完善公共政策体系的同时，需要在共同富裕的基础性制度上全面推进改革，比如城乡二元分治这样妨碍国民能力共同提升的制度。

