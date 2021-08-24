赵丽颖粉丝群被禁言 中国网信办整治饭圈

中国演员赵丽颖粉丝群的多个官方微博或大V8月23日被新浪微博禁言。

据中共政法委长安剑8月24日发文，被禁言的有259万粉丝的“赵丽颖全球粉丝后援会”，234万粉丝的“赵丽颖微吧”，拥有200万粉丝的赵丽颖超话粉丝大咖“胖颖飞刀”，拥有70.8万粉丝的“赵丽颖吧官博”等。

这是今年6月中央网信办决定开展“清朗·‘饭圈’乱象整治专项行动”（简称“清朗行动”）之后，首个因“互撕”遭大规模禁言的粉丝群体。

据每日经济新闻报道，8月22日晚，因部分网友在豆瓣、微博放出赵丽颖将在新剧《野蛮生长》中“二撘”曾合作过《有翡》的演员王一博，从而引发赵丽颖粉丝集体抵制。

赵丽颖大粉在8月22日号召粉丝集体抵制二撘，“就是要越乱越好，各方混战，才能让你家工作室，剧方看到隐患有多大，现在不怕乱，不怕闹，就怕没声音传出来，哪方的声音都不重要，闹哄哄把事情闹大才好呢。”

这则微博下有不少粉丝认同，“同意，赶紧能上几个热搜赶紧上，不怕乱，就怕安静跟死水似的。

此次事件经过大粉发酵之后愈演愈烈，当日22点37分，赵丽颖全球粉丝后援会官方账号发长文宣布“四点意见”，表示“拒绝二撘是全体粉丝的核心诉求……坚决抵制一切形式的合作”“关于网传剧，若传闻属实，我们坚决切割，并拒绝和此剧有关的所有工作，包括但不限于：安利、反黑、控评等”。

“微博管理员”官方账号8月23日发布社区公告称，明星赵某某粉丝在其新剧未有官方明确消息的情况下拉踩引战、宣扬抵制；另有部分营销号借题发挥、创建话题，搬运引战内容恶意炒作，平台决定对10个微博账号进行永久禁言。

8月23日22点24分，“微博管理员”官方账号发布追加处罚公告，追加清理违规微博3770条，对1830个涉事账号作出禁言处罚，其中情节严重的100个账号作永久禁言，关闭账号309个。

在赵丽颖全球粉丝后援会官方账号显示“永久禁言”后，赵丽颖工作室终于针对这起事件正式发声。工作室声明中提到粉丝与偶像的关系，“喜欢一个人，是很美好的一件事。成为一个演员的观众，再到成为一个粉丝，能共同走过一程，是一段值得彼此珍惜与感恩的缘分。”

文中呼吁与倡导每一位粉丝共同以积极、正向的方式开展优质的网络活动，共同维护网络文明。也希望粉丝能由追随网络的光，到成为现实的光。

中央网信办于今年6月决定在全国范围内开展为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，7月13日，国家互联网信息办公室网站发布《关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知》，要求严厉打击诱导未成年人在社交平台、音视频平台的热搜榜、排行榜、推荐位等重点区域应援打榜、刷量控评、大额消费等行为。整治明星话题、热门帖文的互动评论环节煽动挑拨青少年粉丝群体对立、互撕谩骂、人肉搜索等行为。

据证券时报8月19日报道，目前已有多款用户数量较高的追星应用被集中下架，部分未下架应用也开始采取禁止未成年人消费等措施，以符合专项整治要求。