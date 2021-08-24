中国将加快制定《金融稳定法》

中国人民银行党委书记郭树清20日主持会议时要求，要加快推进制定《金融稳定法》。

据中国央行网站24日消息，郭树清主持召开党委（扩大）会议。会议要求，要密切监测、排查重点领域风险点，落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度。

会议还要求进一步明确监管部门、行政主管部门、地方政府以及金融机构、企业等各方责任，畅通机制、明确职责、分工配合、形成合力，推动做好重点省份高风险机构数量压降工作。

另外，中国央行还要求加强政策研究储备，加强金融法治和基础设施建设，加快推进制定《金融稳定法》。

今年三月份，中国央行副行长刘桂平撰文称，中国现行法律对金融稳定和金融风险防范处置的规定条款分散、过于原则，部门化色彩较浓，缺乏系统完整的规定；建立统一、有序、高效、权威的金融稳定法律制度，已经刻不容缓。

刘桂平为中国全国人大代表，他在今年“两会”期间即建议，修订中国人民银行法时完善涉及金融稳定的条款，适时制定金融稳定法。

中国央行旗下《中国金融》杂志也撰文建议，要通过“金融稳定法”建立跨行业跨部门的金融稳定总体工作机制；构建防范、化解和处置金融风险，维护金融稳定的制度框架；明确各部门及地方政府职责，压实各方责任等。

