浙理工硕士Nature发论文后选择回乡当公务员

浙江理工大学一名硕士生郝治伟因在国际顶尖学术期刊《Nature》上以第一作者的身份发表学术论文近日受到关注，非名校出身的他以不俗的科研成绩引得网友称赞。但有人爆料说，郝治伟已选择回家乡当公务员。

郝治伟的人生选择在网上引起关注，有网友认为：“一颗冉冉升起的学术星星没有去读博深造可惜了。”也有网友对他的选择表示了理解：“科研不易，一战封神，见好就收。”

据澎湃新闻报道，郝治伟的导师、浙江理工大学理学院副教授左彪昨晚确认了上述消息，“他是去年9月通过答辩毕业的，后来通过公务员考试考上了家乡安徽宿州的公务员。”

左彪说，郝治伟对自己的职业发展早有规划，读研期间就曾向自己透露过考公务员的想法。

左彪透露，去年底第一轮专家审稿意见回来时就对这篇论文有很好的预期，事实上这篇《Nature》文章今年4月份就已被预接收，但郝治伟仍坚持参加公务员考试。

左彪说，“其实不难理解，因为他家里有人当公务员，可能也是受家庭氛围的影响，他最终做出了这个选择。”

据宿州先锋网本月11日发布的《宿州市2021年度考试录用公务员拟录用人员公示名单 （第一批）》，郝治伟确实已被宿州市经济技术开发区管理委员会拟录用，同批被该单位公示的还有其他五名本科学历的考生。

据浙江理工大学新闻网报道，8月18日，浙江理工大学左彪、王新平，美国普林斯顿大学Rodney Priestley，美国南佛罗里达大学David Simmons和日本九州大学Keiji Tanaka合作，以浙江理工大学为第一署名单位撰写的论文在《Nature》正刊发表。左彪为论文通讯作者，Priestley和Simmons为共同通讯作者；浙江理工大学硕士生郝治伟为第一作者，发表了在表面高分子链微观动力学机制上取得的重要研究成果。

上述报道称，这是浙江理工大学在自然科学领域的重大科研突破。该研究在表面高分子链微观动力学机制上取得了创新成果，深化了对固体高分子表面动力学的认识，是界面科学和高分子科学一次具有重要学术意义的研究突破。

左彪说，此次《Nature》上所发的论文，虽然研究思路来自导师，研究的前期也有大量铺垫性的准备工作，但具体的研究过程主要由郝治伟负责实施、推进，并且在实验中不断改进了相关方案。

左彪曾建议郝治伟在学术道路上继续走下去，“但是他有自己的选择，想要尝试考公务员，作为导师我也非常鼓励。”

官方资料显示，浙江理工大学位于浙江省杭州市，2004年经中国教育部批准，学校由浙江工程学院更名为浙江理工大学。