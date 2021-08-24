下午察：穿和服就是“精日”吗？

厦门一女子穿和服做核酸检测被志愿者劝退的视频昨天在网上热传。视频中，志愿者劝和服女子“回家换件衣服”，后者点头答应并作出OK的手势调头回去。

这一则仅10秒的视频中，双方语气平和，也没有发生任何冲突，最后也得到很好的解决，却引得网上热烈讨论。

厦门一女子穿和服做核酸检测被志愿者劝退的视频昨天在网上热传，也引发网民讨论。（视频截取）

和服这一代表日本文化的标志性服装，再次触碰了中国网民在日本问题上的敏感神经。

有网民赞许志愿者的做法，批评和服女子的行为实属不妥，并指责其“好日子过久了，忘记好日子怎么来的了”。另一些网民则认为应谅解和服女子，他们指出女子和服上的工作牌显示其在附近的日料餐厅服务，只是没有来得及更换着装而已，“日本餐厅会为了吸引中国顾客穿汉服，中国日料店也会为了吸引顾客穿和服”，不用上纲上线。

随后，女子供职的厦门日航酒店公关部负责人证实说，涉事女子是该酒店日料餐厅的工作人员，当时有人来通知做核酸检测，由于换衣服耗时很长，所以女生就直接穿着制服出去了。

负责人还说，酒店规定不允许外穿，该员工违反了酒店规定，但不代表任何政治立场。

然而，酒店的回应不能完全平息部分“反日”网民的情绪，他们仍然认为，“疫情期间，国家免费疫苗，医护人员工作一线，国家情怀，国民精神”，即使和服是工服，但穿来做核酸检测还是“有伤民族感情”“虽然能理解该名女子的工作，以及服装穿着自由，但也请理解中国人的民族主义情感”。

中国民众的反日情绪

由于二战期间日军入侵中国后的行为，中国民众对日本的反感，明显甚于其他曾欺凌中国的列强。随着今年日本在国际战略上的取态以及被东京奥运会进一步激起的爱国主义热情，中国的反日情绪也被进一步放大。中国社交媒体上出现的网络“流量主义”，推动传达反日情绪的网文不断被制造出来，而在这个问题上，官媒许多时候是站在网民这一边。

两周前，刚刚走红的中国流量艺人张哲瀚就因被曝曾在日本乃木神社、靖国神社拍照而一夜凉透。除了被网民排山倒海的抨击外，《人民日报》、央视新闻等央媒也连番点名狠评，多个平台下架其主演影视作品、综艺节目，所有代言品牌也宣布终止合作，可以说，撞在枪口上的张哲瀚算是彻底结束了他的演艺事业。

刚走红的中国流量艺人张哲瀚两周前因被曝曾在日本乃木神社、靖国神社拍照而一夜凉透。（微博）

在这起事件中，一些呼吁理性，或是立场稍显中立的人，则被另一些网民贴上“精日”标签。

还有网民在知名影评网站上号召将所有日本电影都评为一星，连主张反战的日本动画大师宫崎骏的影片也不能例外。甚至有网民提议：“只要靖国神社还在的一天，就要把所有日本人视为战犯”。

央视为“精日”下的定义

所谓“精日”是“精神日本人”的简称。根据中国官媒央视在2019年发文提出的定义，“精日”的表现为迷恋二战日军制服、在日军侵略遗址拍照留念、诋毁抗日英雄、歪曲抗日历史等赞美日本军国主义，接纳日本右翼史观，对自己国家和民族亵渎侮辱的行为。

此前，中国外交部长王毅曾在2018年怒斥，“精日”分子是“中国人的败类”。

不过，央视网在前述的文章中也说，在划分“精日”份子时要避免两大误区，其一就是盲目扩大范围。

文章说，激进的民族主义者常将对日本文化感兴趣或者对日本产生好感的人士也归为“精日”一类，常常引发一些年轻人和国际友好人士的抵制，更有甚者会激起还击。文章将此形容为“泛精日化”，并强调有必要将“哈日”和“精日”加以区分，以避免打击面过宽。

共青团中央微博也曾在2018年发文指，看日漫、吃日料、喜欢优秀的日本文化等行为，完全不是“精日”，这是个人的合法权利，是完全正常的现象。

穿和服到底算不算“精日”呢？

有分析人士认为，将穿和服的行为认定为“精日”，是爱国主义走向狭隘民族主义的表现。不过，也有网民称，还得看是在什么场合穿。

2019年5月，中国一名学生在武汉大学疑似因身穿日本和服赏樱花，被校方保卫人员强行制止，结果引发肢体冲突。涉事男子辩称，自己当时穿的是唐装。

2019年5月，中国一名学生在武汉大学疑似因身穿日本和服赏樱花，被校方保卫人员强行制止，结果引发肢体冲突。（视频截取）

以樱花闻名的武大每年都有许多游客慕名而来。（新华社）

据了解，以樱花闻名的武大在2002年曾出台过文件规定，穿和服不能入校赏樱。但在2009年，一对母女穿着和服入校遭到驱赶引发社会舆论后，此规定便没再认真执行。

对于校方的处理方式，有网民当时提出质疑称，樱花与和服都是日本精神或日本文化的象征，如果对和服要赶尽杀绝，那是不是樱花也应该都连根拔起？

无独有偶，今年5月27日，深圳一名女子被拍到穿着和服在步行街上行走，一名骑着电动车的大哥迎面过来怒斥，两人随后发生争吵，引来路人围观。

在武汉、深圳的两个场合中，中国网民意见尚分为反对和不反对两派。而一名女子上月18日穿着和服、撑着纸伞在南京夫子庙逛街，却引来一面倒的指责。原因是，网民认为在发生过南京大屠杀的地方，穿着和服“确实不恰当”，并质问“在南京穿，地下的30万同胞愿意看吗？”

一名女子上月18日穿着和服、撑着纸伞在南京夫子庙逛街，遭到网民一面倒的指责。（互联网）

爱国主义的本质是什么？

随着中国国力的增强，中国人的民族自豪感变得更加强烈。而中日关系处于低谷时，反日情绪则更为高涨，经互联网的发酵后，可能演化成偏激爱国主义、民族主义。

如果任由偏激的爱国主义继续走极端，一不小心就会走到法律的边缘。九年前某陕西小伙在反日游行中，抡起U型锁砸向一名日系车车主头颅的行为，就是典型的披着爱国主义外衣，行践踏法治、散播社会仇恨之实。

相信多数人都会赞同，爱国就要付出实际努力使国家变得更强盛，如果靠说说狠话、到处贴标签抓“汉奸”就“爱国了”，这样的“爱国”是不是有些廉价？

至于，穿和服去检测算不算“精日”？参照2019年央视文章定下的标准，答案其实不言自明。

网上还有不具名人士的评论，供大家参考。

他说：爱国的本质，仍是爱，而不是恨。