被多家官媒点名批评 平均年龄八岁少年团体解散

平均年龄只有八岁的少年团体“天府少年团PANDA BOYS”上周五在成都发布单曲、宣布出道后，遭多家官媒点名批评。其经纪公司昨晚宣布解散该少年团，并称将认真妥善处理后续工作。

时代星空文化传媒（成都）有限公司通过官方微博发布解散声明说，经公司研究决定，从即日起解散天府少年团（原名：熊猫少儿艺术团Panda boys），并认真妥善处理后续工作，也感谢社会各界及网友的监督批评。

这一原名“天府少年团PANDA BOYS”的偶像组合由七名男孩组成，成员最小的七岁，最大的也仅有11岁。

新华社旗下《半月谈》对此发文称，八岁便踏入娱乐圈，“天府少年团”的出道让人们感到惊诧的同时，也再一次将偶像低龄化的问题摆在人们面前。

文章还指，偶像养成产业的发展，绝不能以牺牲未成年人的健康成长为代价，“过分追逐低龄化的偶像养成产业，该管管了”。

央视网对此批评称，九年义务教育都没有结束，就在资本运作下开始“营业”，“不是妥妥的‘童工’么”?

被多家官媒批评后，经纪公司昨天凌晨发出声明，宣布天府少年团正式更名为“熊猫少儿艺术团“，又宣称他们不做饭圈文化，没有资本运作，”我们就是同一群热爱唱歌跳舞的孩子们做一件有意义的事”。