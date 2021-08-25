中国代表：叙利亚危机不能再持续下去

中国常驻联合国副代表大使耿爽昨天（24日）在安理会呼吁国际社会，应全面落实安理会决议，恢复叙利亚的和平稳定，缓解叙利亚的人道惨状，“叙利亚危机不能再持续下去了。”

据中国常驻联合国代表团官网的信息，耿爽就解决叙利亚危机阐述了三点看法。包括加快推进包容性对话，弥合各方分歧，找到实现叙利亚长治久安的政治解决方案；切实稳定叙利亚安全局势，有效打击恐怖主义；缓解叙利亚人道危机，支持叙政府改善民生、加快重建。

耿爽呼吁国际社会应立即行动，结合落实安理会决议，加大对叙利亚的粮食、医疗物资和疫苗援助。“中方敦促叙境内冲突各方切实保护平民，停止对民用设施的袭击。中方呼吁国际人道援助行动尊重叙主权，同叙政府协商推进，优先拓展跨线援助，提升跨境援助透明度”。

耿爽称，中国一直以实际行动为缓解叙利亚人道危机提供支持，已向叙提供多批抗疫物资。最新一批由中国红十字会援助的疫苗已于7月29日运抵大马士革。

据中新社报道，安理会当天举行叙利亚政治人道问题公开会，联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒（Geir Pedersen）、副秘书长格里菲思（Martin Griffiths）及叙利亚红新月会秘书长哈立德·厄克苏西（Khaled Erksoussi）先后作通报。他们说，叙利亚近一段时间冲突减少，但相对稳定的局势仍很脆弱；与此同时，叙人道主义形势不容乐观，国际社会应加大支持力度。