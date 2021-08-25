湖南卫视主持人钱枫被曝涉强奸 警方：现有证据不能证明犯罪事实

针对网民“小艺希望坏人被惩罚”举报湖南卫视主持人钱枫涉强奸一事，上海市公安局长宁分局昨天发布警情通报称，警方在2019年2月14日已受理此案，经专案组综合证据情况认为，现有证据不能证明存在强奸犯罪事实，因此当时作出不予立案决定。举报人如有其它新增涉案证据，可向警方提供。

上海市公安局长宁分局发布在官方微博的通报称，经查，2019年2月15日22时许，长宁警方接肖某（即发帖网民）报案称，其于2019年2月14日晚与钱某等朋友聚餐饮酒唱歌后，在钱某住处遭其强奸，警方即依法受理。鉴于案件复杂性，成立了由刑侦、法制等部门组成的专案组，并商请检察机关提前介入调查。

专案组第一时间开展了全面调查取证工作：为报案人开具验伤单进行身体检查；对案发现场进行细致勘查，提取双方相关生物检材并进行司法鉴定；对涉事双方、参与聚餐相关人员、网约车司机、小区保安等开展调查取证；调取案发地周边场所视频资料等。专案组综合证据情况认为，现有证据不能证明存在强奸犯罪事实。

2019年3月15日，长宁警方依法作出不予立案决定，将《不予立案通知书》直接送达肖某，并告知其可在收到通知书之日起七日内向公安机关申请复议。肖某未提出异议并签字确认，之后也未申请复议。

通报指出，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，肖某如有其它新增涉案证据，可向警方提供，警方将依法开展调查。肖某如对长宁警方作出的不予立案决定不服，可向检察机关申请立案监督。

综合观察者网和红星新闻报道，一名署名为“小艺希望坏人被惩罚”的网络账号昨天发布帖文，自曝于2019年2月被钱枫强奸，帖文迅速引发舆论关注。随后该账号发布了监控视频，视频中，一名男子在酒店中拖拽一名女子。目前，帖文与视频的真实性尚待证实。

湖南卫视官方微博昨天17时发文称，已经关注到主持人钱枫的相关舆情，正在紧急核实了解中，并将积极配合有关部门的调查，在调查结论出来之前，频道暂停其一切工作。

“小艺希望坏人被惩罚”随后再在微博中连发三条当晚在酒店疑似钱枫的男子与自己的视频。从画面来看，率先出镜的男子到酒店等待电梯。女方出现在男方旁边时显得神志不清，突然倒地，看起来精神状态有问题，男子主动扶起倒地的女方一同等待电梯，等待途中女方脚步虚浮，摇头晃脑，随后，被男子抱着一起进了酒店电梯。

此外，天眼查记录显示，目前钱枫关联多家公司，担任股东的有五家公司。其中深圳市华夏时代文化传媒有限公司为钱枫经纪公司，成立于2014年，法定代表人为夏梦煊，注册资本100万元人民币，经营范围包含：影视制作、发行，文艺表演和演出经纪等，钱枫对其持股5%，为最小股东。该公司对湖南爱豆有好货新媒体有限公司持股80%。而湖南爱豆有好货新媒体有限公司已于今年2月被列入经营异常。

