消息：美国批准向华为出售汽车零件芯片

两名知情人士透露，美国已经批准了供应商数亿美元的许可证申请，允许其向被列入黑名单的中国电信设备制造商华为出售用于汽车零部件的芯片。

根据路透社报道，熟悉申请流程的人士说，最近一段时间，美国已批准供应商向华为出售用于视频屏幕和传感器等汽车零部件的芯片。目前华为正将业务转向不太容易受美国贸易禁令影响的产品。

特朗普政府对华为网络设备和智能手机业务使用的芯片和其他部件实施了销售限制，该公司一直步履维艰。拜登政府一直在加强对华为出口的强硬路线，拒绝向其出售用于5G设备或与5G设备配套的芯片。

报道指出，汽车芯片通常不被认为是复杂的精密产品，因此降低了审批门槛。一名了解审批情况的人士表示，政府正在为可能具有5G功能的其他部件的汽车芯片发放许可证。

被问及汽车芯片许可时，美国商务部发言人表示，政府继续实施许可证政策，以“限制华为获取可能损害美国国家安全和外交政策利益的商品、软件或技术。”

发言人还说，美国商务部被禁止披露许可证的批准或拒绝。

华为发言人拒绝就许可证置评，但表示:“我们将自己定位为智能网联汽车的新零部件供应商，我们的目标是帮助汽车制造商制造更好的汽车。”

一名消息人士称，在供应商获得向华为出售数千万美元芯片的许可后，华为要求供应商再次申请，并要求更高的价值，比如10亿或20亿美元。这也显示华为在该领域雄心勃勃。据了解，许可证有效期一般为四年。

华为今年上半年报告遭遇了有史以来最大的营收下降，美国的贸易限制令迫使华为出售了一部分曾经占主导地位的手机业务，而新的增长领域尚未完全成熟。

华为消费者业务CEO余承东今年4月曾坦言，近年来华为手机业务遭遇巨大挑战，智能电动车将是解决华为授权手机零售店生存问题的唯一替代品。

华为轮值董事长徐直军今年稍早在上海汽车展宣布，与包括北汽集团在内的三家中国国有汽车制造商合作，提供“华为Inside”智能汽车操作系统。此举凸显该公司向智能汽车领域的转向。

华为智能汽车解决方案BU总裁王军今年6月表示，华为智能汽车团队的目标是在2025年能让乘用车实现真正的无人驾驶。