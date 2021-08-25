李克强：东北全面振兴须下更大力气深化改革

中国东北地区经济低迷多年，中国总理李克强说，推动东北全面振兴必须下更大力气深化改革，当前东北振兴仍处于爬坡过坎的关键阶段，要继续加大中央财政支援。

据中国政府网发布的新闻稿，身兼国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长的李克强前天（23日）主持召开领导小组会议，研究部署“十四五”时期东北全面振兴工作。

李克强说，东北在国家发展全局中具有重要战略地位，当前东北振兴仍处于爬坡过坎关键阶段，要攻坚克难，继续加大中央财政支持，加强金融服务，做好地区间对口合作，在新台阶上推动东北振兴取得更大进展。

李克强指出，推动东北全面振兴必须下更大力气深化改革。持续推进重点领域改革，推动有效市场和有为政府更好结合。围绕优化营商环境深化“放管服”改革，更大激发市场主体活力，落实减税降费等政策，“放水养鱼”，培育壮大市场主体。深化国资国企改革，提升国企市场竞争力。维护公平竞争，促进民营经济持续健康发展。吸引更多企业和人才在东北发展。

他还说，要充分发挥东北沿海沿边等区位优势，做好对外开放大文章。发展沿海经济带，扩大沿边经贸合作，增强港口集群辐射带动作用，积极参与东北亚经济循环。抓住RCEP签署后带来的新机遇加快开放步伐，在国际经贸合作中增强竞争力。

李克强在讲话中还提到，要加快东北地区产业结构优化升级，加大对农业支持，培育壮大新兴产业，促进创新创造和科技成果在本地转化等。

他还强调，东北振兴说到底是要更好保障和改善民生，要着力促进就业，加大对中小微企业稳岗支持，保证养老金按时足额发放，加强教育、医疗、养老、托育等公共服务等。