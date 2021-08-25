中国奥运冠军曝东奥会金牌掉皮 ：不是故意抠的

东京奥运会女子蹦床冠军、中国运动员朱雪莹前晚在微博询问金牌掉皮一事引发舆论关注。日本造币局昨天回应称，东京奥组委可能对此进行调查。

综合《环球时报》和《钱江晚报》报道，朱雪莹在微博上问道：“你们的奖牌…也能扣掉一层皮吗？从她上传的图片可以看出，她获得的金牌左上方有一小片和其他地方颜色深浅不同，而后面两张图片表明，随着朱雪莹的手指去触摸这个颜色不同的部分，这个疑似掉皮的区域变大了。

中国网民在微博下评论说：“再抠抠兴许抠出巧克力”，“质量还不如义乌小商品批发”，也有人质疑“这就是日本的匠心精神吗？”

朱雪莹随后在评论区更新回复说，自己没有故意抠金牌，因为发现奖牌上缺了一小块，以为脏了，用手蹭了蹭没有变化，于是抠了一下，没想到掉皮了。

日本造币局在回应中国媒体相关问询时表示，尚未关注到金牌掉皮一事。至于金牌掉皮是否由于技术制造原因引起、能否予以更换等问题，日本造币局表示，东京奥组委可能对此进行调查，具体问题请咨询东京奥组委。

截至发稿时，东京奥组委尚未回复置评请求。

公开资料显示，东京奥组委委托日本造币局生产包括残奥会在内的约5000枚奖牌。1964年东京奥运会、1972年札幌冬奥会以及1998年长野冬奥会的奖牌均由日本造币局生产制造。

东京奥运会官网介绍称，日本造币局约有20人负责奖牌制造工作，四人一组，每天工作8小时可完成15至20枚奖牌。除了制造奖牌的金属模具之外，还要将东京奥组委提供的金属材料制成圆型，用机器同时印制正反两面，经过加工、着色、处理阴影等工序之后，最终完工。

东京奥运会奖牌直径为85毫米，最薄部分7.7毫米，最厚部分12.1毫米。其中金牌重量约556克，银牌重量约550克，铜牌重量约450克。这些奖牌是东京奥组委向日本社会公开收集包括废旧手机在内的小型电子设备用于提炼再生金属来制作的。

在东京奥运会进行期间，东京奥运会组委会曾提醒选手们，不要咬金牌。日本媒体和网民对金牌掉皮事件格外关注。有日本网民在社交媒体上称，“运动员好不容易获得的奖牌，奥组委应该积极予以更换”，还有人建议“在颁奖之前，就应确认好奖牌质量”。