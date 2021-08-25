中国称美英澳军在阿富汗侵犯人权须追究

中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭昨天（24日）说，美国、英国、澳大利亚等国军队在阿富汗侵犯人权问题必须受到追究，本届特别会议通过的决议应涵盖这一问题。

据中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团网站信息，陈旭当天在人权理事会阿富汗问题特别会议上发言时说，事实再次证明，用强权和军事手段解决问题没有出路，只会给地区安全稳定和当地人民人权造成严重伤害。

他批评，美国等打着民主、人权旗号对主权国家进行军事干涉，将自身模式强加给历史文化及国情截然不同的国家，严重损害有关国家主权和领土完整，也给这些国家人民带来深重灾难，教训不可谓不深刻。

陈旭说，阿富汗局势已发生重大变化，我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。当务之急是尽快恢复和平、稳定和秩序。阿富汗平民和在阿外国公民的安全和利益必须得到保障，驻阿外交机构和外交人员的权益不可侵犯。

他并称：“阿富汗塔利班多次公开表示要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，致力于构建开放包容的伊斯兰政府，并已宣布赦免前政府工作人员，承诺保障妇女言论自由、就业和接受教育等权益。”

陈旭说，中国鼓励并希望阿富汗塔利班将其积极表态落到实处，同阿富汗各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策。“中国始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策”。