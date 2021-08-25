李诞代言女性内衣广告违规被罚87万人民币

针对中国脱口秀演员李诞此前发布对女性不尊重的内衣广告一案，北京市海淀区市场监管局昨天公布处罚结果，称李某因在个人微博发布违背社会良好风尚的违法广告等违法行为，被管理局处以没收违法所得225573.77元（人民币，下同，47209新元），罚款651147.54元，罚没款共计87万元。

根据北京日报客户端消息，据监管局公布的案例介绍，当事人在其个人微博号发布了品牌女性内衣广告。内容含有“一个让女性轻松躺赢职场的装备”、“我说没有我带不了的货，你就说信不信吧”等内容，附带当事人推介该商品的视频。

公告称，女性立足职场，靠的是能力和努力，上述广告将“职场”与“内衣”挂上关系，可以“躺赢职场”，是对女性在职场努力工作的一种歧视，是对女性的不尊重行为，文案内容低俗，有辱女性尊严。

经调查，当事人发布上述广告没有收取单独的广告发布费。另，当事人作为公众人物在广告中利用自身的知名度为品牌女性内衣作推荐，属于广告代言行为，且并未使用过该商品。

公告指出，当事人上述广告发布行为，违反了《中华人民共和国广告法》相关规定，构成了发布违背社会良好风尚的违法广告的行为；同时，当事人的代言行为也构成了广告代言人为其未使用过的商品作推荐、证明的行为。综上，监督管理局于今年6月作出前述行政处罚。

李诞今年2月在个人微博上为女性内衣品牌Ubras带货，其宣传语中的“让女性轻松躺赢职场”引发网友争议，认为其歧视女性、涉嫌违反广告法。Ubras品牌当晚在其官博发布致歉声明。李诞隔天下午也转发Ubras品牌道歉微博，并表示道歉、反省。