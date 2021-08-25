“阿里女员工被侵害”案：张某被批捕 王某文仍在审查

根据中国检察网消息，山东省济南市槐荫区检察院今天通报，济南市公安局槐荫区分局近日分别以犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵罪、王某文涉嫌强制猥亵罪提请槐荫区检察院审查批准逮捕。

经槐荫区检察院审查，犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵犯罪，依法批准逮捕；犯罪嫌疑人王某文涉嫌强制猥亵罪一案正在审查过程中。

中国互联网巨头阿里巴巴一名女员工本月7日发文自爆上月去济南出差时，被男领导王某文和济南华联超市客户张某强行灌酒后并侵犯，且向上级主管求助无门，此事在社交媒体引起轩然大波，也引发了网民对中国职场酒桌文化的声讨。

事件也令阿里巴巴集团再次陷入舆论旋涡，集团董事局主席兼首席执行官张勇随后在内网公布处理决定：辞退涉事男员工且“永不录用”，相关负责人也引咎辞职，集团首席人力资源官受记过处分。

不过，上述事件中提及的男领导王某文妻子前天在社交平台发表长文称，自己的丈夫是犯了错，但他的错远不及犯罪，不应该因为酒后冲动回应了（举报人）周某的勾引，就被贴上涉嫌强制猥亵的标签。

王某文妻子在文中提出五大疑点并说，自己的丈夫坦白与警方就本案发布的“情况通报”基本一致，但有很多对自己丈夫有利的情节尚未披露。与此相反的是，周某在网络上的自述却与此严重不符，周某涉嫌虚假陈述，甚至诬陷。