港府顾问专家团队： “围堵清零”和“与病毒共存”不矛盾

港大微生物学系讲座教授袁国勇团队在媒体撰文指，变种病毒令群体免疫的幻想破灭，“变成一个无法达到的空中楼阁”，并指冠病病毒不会像03年沙斯（非典）般会完全消失，反而会像其他人类冠状病毒般达到群体免疫力平衡后，长期与人类和谐共存。团队还认为，“围堵清零”和“与病毒共存”两者并不矛盾，日后全民完成接种疫苗，便能深入讨论共存方针。

根据《星岛日报》报道，团队在文中指出，冠病变种病毒的出现，显示第一代疫苗未臻完美，让群体免疫幻想破灭，不过，疫苗是现阶段最实在、最能终结这场世纪疫症的武器，吁市民尽早接种疫苗。

团队还指，冠病病毒的基本繁殖率由原始株的2.5增至德尔塔变种的7，复必泰疫苗有效率下降至约88%，推算要约97.4%接种率才能达到群体免疫；以科兴疫苗对德尔塔有效率约60%推算，达群体免疫的门槛则为142.9%接种率，因此香港所需的疫苗接种率介乎97.4%至142.9%。

文章说，目前香港安老院院友的疫苗接种率低于两成，80岁或以上人士只有约一成注射了第一剂疫苗，而新加坡的整体接种率约80%，长者的接种率更达到约90%。香港人口密集，过去四波的疫情均由输入个案引起，只要有一例个案漏网，便能出现大型社区爆发，因此香港目前有需要维持“围堵清零”策略。

文章还认为，因应疫苗针对德尔塔变异病毒的效力有限，建议采取措施减低风险，包括已完成接种疫苗及血清抗体呈阳性的入境者，可以隔日检测，以作为放宽隔离期限；若参加大型聚会或除口罩的活动，如宴会、健身、中学面授课堂等室内活动，须出示疫苗接种证明；一旦出现更新、更具传染力的变种病毒，须减少面授课堂；即使九成人口接种了疫苗，市民日常仍须戴口罩。

