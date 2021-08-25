武汉市委原书记马国强履新湖北省人大常委会

去年被指应对疫情迟缓的武汉市委原书记马国强已履新职，成为湖北省人大常委会党组成员。

据《湖北日报》报道，湖北省人大常委会24日下午召开党组会议传达学习全省会议精神，听取机关党组、各专（工）委分党组上半年工作情况汇报，研究部署下一步工作。省人大常委会党组书记、常务副主任王玲主持会议。省人大常委会党组副书记、副主任梁伟年，党组成员马国强，党组成员、副主任万勇、刘雪荣、刘晓鸣、胡志强，党组成员、秘书长王亚平出席会议。

上述报道显示，湖北省委原副书记、武汉市委原书记马国强，已任湖北省人大常委会党组成员。

据微信公众号“政知圈”报道，去年湖北疫情发生后，马国强、周先旺双双担任疫情防控指挥部指挥长。去年1月31日，马国强在接受央视《新闻1+1》采访时说：“我现在是一种内疚、愧疚、自责的心态，如果早采取严厉的管控措施，结果会比现在好，对全国各地的影响要小，也会让党中央、国务院少操心。”

他还说：“我从来没有遇到过如此重大的挑战，这场挑战是一场看不见敌人的战役。我们一方面要做防控，一方面要做救治，同时还要保障我们市民的正常生活，保证城市的正常运转。”

2020年2月13日，武汉市召开领导干部大会，宣布武汉市委主要领导职务调整的决定：马国强不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。

马国强此后的去向一直受到各方揣测，直到此次履新。

今年58岁马国强是河北定州人，研究生学历，工学学士，副教授、高级会计师，1985年12月加入中国共产党，1986年8月参加工作。

公开资料显示，马国强先后在华中工学院经济管理工程系物资管理工程专业、北京钢铁学院管理科学系管理工程专业学习，毕业后留校，成为北京钢铁学院管理科学系财务与会计教研室老师。

1991年9月，马国强公派赴德国阿亨大学进修经济管理，两年后任北京科技大学财务与会计教研室主任、财务处副处长。

离开学校后，马国强成为宝山钢铁（集团）公司计划财务部财会成本系统开发组组长，从那时起，马国强在公司历练多年，并于2016年10月成为中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

2018年3月，马国强履新湖北省委副书记，2018年7月兼任武汉市委书记。他还是十九届中央候补委员。